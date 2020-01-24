Ранее ЦРУ США выложило в открытый доступ архивные документы под названием «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году», в которых рассказывается о деятельности украинских националистов и совершенных ими преступлениях. Там отмечается, что за пять недель существования «государства» Бандеры было уничтожено 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков.
«Героем современной Украины является профессиональный агент Гитлера, нацист, преступник. Сколько раз мы об этом говорили до публикации этих материалов, и сколько раз цинично и нагло украинские деятели отрицали очевидное! Что еще должно произойти на планете Земля, чтобы люди перестали издеваться над историей, памятью предков, здравым смыслом?» — поинтересовалась Захарова.
Бандера был лидером ОУН и Украинской повстанческой армии* (УПА), на счету которых множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в 1943 году. После войны Бандера руководил террористической деятельностью ОУН и УПА на территории СССР.
При этом сегодня на Украине день рождения Бандеры включен в определенный Верховной Радой перечень празднования памятных дат и юбилеев в 2019 году. А нынешний год во Львовской области объявлен годом Бандеры и ОУН.
Россия неоднократно осуждала героизацию нацизма в ряде стран, в частности на Украине, а также выступала резко против переписывания истории и итогов Второй мировой войны.
* Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ