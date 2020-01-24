Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя рассекреченные архивные документы ЦРУ о лидере Организации украинских националистов (ОУН) Степане Бандере, заявила, что героем современной Украины является преступник, о чем Москва говорила и до публикации материалов. Она написала об этом на своей странице в Facebook 24 января

«Профессиональный агент Гитлера». ЦРУ опубликовало документы о деятельности Бандеры © commons.wikimedia.org, Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году», в которых рассказывается о деятельности украинских националистов и совершенных ими преступлениях. Там отмечается, что за пять недель существования «государства» Бандеры было уничтожено 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков.

«Героем современной Украины является профессиональный агент Гитлера, нацист, преступник. Сколько раз мы об этом говорили до публикации этих материалов, и сколько раз цинично и нагло украинские деятели отрицали очевидное! Что еще должно произойти на планете Земля, чтобы люди перестали издеваться над историей, памятью предков, здравым смыслом?» — поинтересовалась Захарова.

Бандера был лидером ОУН и Украинской повстанческой армии* (УПА), на счету которых множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения в 1943 году. После войны Бандера руководил террористической деятельностью ОУН и УПА на территории СССР.

При этом сегодня на Украине день рождения Бандеры включен в определенный Верховной Радой перечень празднования памятных дат и юбилеев в 2019 году. А нынешний год во Львовской области объявлен годом Бандеры и ОУН.

Россия неоднократно осуждала героизацию нацизма в ряде стран, в частности на Украине, а также выступала резко против переписывания истории и итогов Второй мировой войны.

* Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ