К полуночи 24 января количество заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом нового типа, составило 830 человек. Об этом сообщают власти Китая

Китайская опасность. Украина и Россия готовятся к новому вирусу, угрожающему человечеству © AFP, STR / AFP | AFP, STR / AFP | Перейти в фотобанк

По данным госкомитета КНР по делам здравоохранения, три случая пневмонии нового типа зафиксировали в Таиланде, по два — во Вьетнаме и Японии, по одному — в Южной Корее, Сингапуре и США.

Аэропорт «Борисполь» под Киевом продолжает принимать авиарейсы из КНР. Компании, которые обслуживают авиаперелеты, получили подробные инструкции на случай, если у кого-то из пассажиров обнаружатся признаки заболевания.

Центом эпидемии Китае стал город Ухань с населением в 11 млн человек. Вспышка пневмонии произошла там в декабре прошлого года.

Китайские власти прекратили любое сообщение с Уханем, а в самом городе приостановили движение общественного транспорта. Закрыты на карантин и расположенные рядом Хуанганг и Эчжоу.

Согласно исследованию, опубликованному в Medical Journal of Virusology, переносчиками вируса 2019-nCoV могли стать змеи, мясо которых популярно в Китае.