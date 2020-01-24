С начала эпидемии в провинциях Хубэй и Хэбей погибло 25 человек. В настоящее время состояние 177 заболевших медики оценивают как тяжелое. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 259 человек.
По данным госкомитета КНР по делам здравоохранения, три случая пневмонии нового типа зафиксировали в Таиланде, по два — во Вьетнаме и Японии, по одному — в Южной Корее, Сингапуре и США.
Аэропорт «Борисполь» под Киевом продолжает принимать авиарейсы из КНР. Компании, которые обслуживают авиаперелеты, получили подробные инструкции на случай, если у кого-то из пассажиров обнаружатся признаки заболевания.
Центом эпидемии Китае стал город Ухань с населением в 11 млн человек. Вспышка пневмонии произошла там в декабре прошлого года.
Китайские власти прекратили любое сообщение с Уханем, а в самом городе приостановили движение общественного транспорта. Закрыты на карантин и расположенные рядом Хуанганг и Эчжоу.
Согласно исследованию, опубликованному в Medical Journal of Virusology, переносчиками вируса 2019-nCoV могли стать змеи, мясо которых популярно в Китае.