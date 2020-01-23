Глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия дал комментарий журналистам российских телеканалов «Россия 1» и «Первый канал» на полях Всемирного экономического форума 2020 года в Давосе. Видеозапись разговора опубликовало украинское издание «Новое время» 22 января

Зеленский позвал российских журналистов на Украину © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк Наиля Аскер-заде. Ей глава фракции «Слуги народа» сообщил, что основной целью его прибытия в Давос является продвижение инвестиционных программ.

При этом он заявил, в частности, о необходимости сконцентрироваться на полном прекращении огня с обеих сторон в Донбассе и прокомментировал возможность существования силового плана возвращения региона.

«Я не думаю, что есть такой план. Потому что у нас все усилия последних шести месяцев направлены на исключительно мирное урегулирование. При этом мы все должны понимать, что там стреляют каждый день, там каждый день с обеих сторон погибают люди, поэтому это такой "микс" ситуации военной и миротворческих усилий», — отметил Арахамия.

Этот вопрос был вызван тем, что во вторник, 21 января, замглавы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что Киев не исключает вариант силового возвращения контроля над Донбассом и призвал быть готовым к такой ситуации.