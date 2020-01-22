Арестованный Игорь Павловский назвал себя «случайным слушателем» в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк, фигурантом которого является. Он сказал об этом в зале суда, передает «Громадське» 21 января

Суд арестовал подозреваемого в организации убийства Гандзюк Павловского © Украина.ру

«Я просто случайный слушатель. Ко мне приходил [осужденный за организацию убийства Гандзюк] Сергей Торбин — занимал деньги. Он собирался ехать в Киев, сказал, что у него чеченцы сожгли его машину. Приходил и [находящийся в розыске подозреваемый по делу Гандзюк] Алексей Левин занимать деньги. Екатерину я не знал вообще», — рассказал подозреваемый.

Он заявил, что не знал о готовящемся преступлении, а о Гандзюк узнал после нападения на нее. Павловский добавил, что только один раз виделся с главой Херсонского облсовета Владиславом Мангером и экс-заместителем бывшего губернатора Херсонской области Андрея Гордеева Евгением Рищуком, которые также являются подозреваемыми в деле Гандзюк, но хорошо знает депутата Николая Ставицкого, помощником которого был Левин.

Павловский также сказал, что не имел влияния на правоохранительные органы и к нему не обращались другие фигуранты с просьбой повлиять на ход следствия.

Підозрюваний у справі вбивства Гандзюк Ігор Павловський зараз на лаві підсудних за новою підозрою щодо керівництва злочинною організацією. Запитали його про справу херсонської активістки та чому він не ходив до суду pic.twitter.com/kBfZY65hFQ — hromadske (@HromadskeUA) January 21, 2020

Ранее адвокат Мангера Александр Шадрин заявил, что украинские правоохранители задержали Павловского только из-за того, что тот якобы отказался давать ложные показания против главы Херсонского облсовета.