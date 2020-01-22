Во вторник, 21 января, суд заключил Павловского под стражу без возможности внесения залога. Арест продлится до 4 марта.
«Я просто случайный слушатель. Ко мне приходил [осужденный за организацию убийства Гандзюк] Сергей Торбин — занимал деньги. Он собирался ехать в Киев, сказал, что у него чеченцы сожгли его машину. Приходил и [находящийся в розыске подозреваемый по делу Гандзюк] Алексей Левин занимать деньги. Екатерину я не знал вообще», — рассказал подозреваемый.
Он заявил, что не знал о готовящемся преступлении, а о Гандзюк узнал после нападения на нее. Павловский добавил, что только один раз виделся с главой Херсонского облсовета Владиславом Мангером и экс-заместителем бывшего губернатора Херсонской области Андрея Гордеева Евгением Рищуком, которые также являются подозреваемыми в деле Гандзюк, но хорошо знает депутата Николая Ставицкого, помощником которого был Левин.
Павловский также сказал, что не имел влияния на правоохранительные органы и к нему не обращались другие фигуранты с просьбой повлиять на ход следствия.
Підозрюваний у справі вбивства Гандзюк Ігор Павловський зараз на лаві підсудних за новою підозрою щодо керівництва злочинною організацією. Запитали його про справу херсонської активістки та чому він не ходив до суду pic.twitter.com/kBfZY65hFQ— hromadske (@HromadskeUA) January 21, 2020
Ранее адвокат Мангера Александр Шадрин заявил, что украинские правоохранители задержали Павловского только из-за того, что тот якобы отказался давать ложные показания против главы Херсонского облсовета.