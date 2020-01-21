Министерство юстиции Украины намерено продать несколько тюрем, чтобы часть полученного дохода потратить на улучшение инфраструктуры. Об этом глава ведомства Денис Малюська сообщил в эфире телеканала «1+1» 21 января

Министра юстиции Украины поразили сырые камеры в киевском СИЗО © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

«Учитывая, что у нас больше тюрем, чем нам пока нужно, существенно больше, мы вполне можем начать распродажу тюрем. Если мы договоримся о механизме, чтобы эти средства не шли в общий фонд бюджета, а каким-то образом аккумулировались, чтобы часть хоть можно было бы потратить на улучшение инфраструктуры», — сказал Малюська.

Он также добавил, что во многих городах не хватает СИЗО, а ситуация с их финансированием сложная. В связи с этим Минюст прорабатывает механизм продажи существующих зданий тюремной системы для того, чтобы вырученные средства направить на строительство «чего-то нового».

Ранее Малюська сообщил, что без предупреждения посетил Лукьяновское СИЗО в Киеве, где его поразили большая концентрация людей и плачевное состояние камер.