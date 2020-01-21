Ранее Минюст анонсировал массовое закрытие тюрем, сокращение персонала, а также создание частных СИЗО из-за недостаточного финансирования уголовно-исполнительной системы.
«Учитывая, что у нас больше тюрем, чем нам пока нужно, существенно больше, мы вполне можем начать распродажу тюрем. Если мы договоримся о механизме, чтобы эти средства не шли в общий фонд бюджета, а каким-то образом аккумулировались, чтобы часть хоть можно было бы потратить на улучшение инфраструктуры», — сказал Малюська.
Он также добавил, что во многих городах не хватает СИЗО, а ситуация с их финансированием сложная. В связи с этим Минюст прорабатывает механизм продажи существующих зданий тюремной системы для того, чтобы вырученные средства направить на строительство «чего-то нового».
Ранее Малюська сообщил, что без предупреждения посетил Лукьяновское СИЗО в Киеве, где его поразили большая концентрация людей и плачевное состояние камер.