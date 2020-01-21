Женщина пропала в октябре 2019 года, все это время ее искали родственники и правоохранители.
Спустя три месяца ее тело, завернутое в одеяло, было найдено в одной из многоэтажек на улице Олимпийской — на балконе квартиры ее сожителя. Мужчина сам признался полицейским, где спрятал труп.
По словам соседей, пара злоупотребляла спиртным, а мужчина часто поднимал руку на свою сожительницу.
В настоящее время правоохранители проводят экспертизу и выясняют обстоятельства гибели женщины. Мужчина же находится на свободе и по-прежнему живет в квартире, где было найдено тело.