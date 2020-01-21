В Мариуполе труп женщины три месяца пролежал на балконе квартиры ее сожителя. Об этом в понедельник, 21 января, сообщило местное издание «Мариупольские Новости»

Полицейский хотел помочь другу скрыть убийство мужчины в Каховке - ГБР © CC0, Pixabay пропала в октябре 2019 года, все это время ее искали родственники и правоохранители.

Спустя три месяца ее тело, завернутое в одеяло, было найдено в одной из многоэтажек на улице Олимпийской — на балконе квартиры ее сожителя. Мужчина сам признался полицейским, где спрятал труп.

По словам соседей, пара злоупотребляла спиртным, а мужчина часто поднимал руку на свою сожительницу.

В настоящее время правоохранители проводят экспертизу и выясняют обстоятельства гибели женщины. Мужчина же находится на свободе и по-прежнему живет в квартире, где было найдено тело.