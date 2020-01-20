Аресты активов «Газпрома» в Великобритании, Люксембурге, Нидерландах были сняты по требованию «Нафтогаза Украины». Об этом 20 января сообщает пресс-служба российской компании

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«Аресты и обеспечительные меры, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге по требованию НАК "Нафтогаз Украины" на основании арбитражного решения ТПС № V 2014/129 от 28 февраля 2018 года, были сняты», — сообщается в материалах «Газпрома».

Подписанный 20 декабря протокол по газовому сотрудничеству между Киевом и Москвой предусматривает урегулирование юридических разногласий. В том числе стороны договорились о снятии арестов с имущества, наложенных в рамках судебных исков «Нафтогаза» в адрес «Газпрома».

При этом украинская компания заявила, что не будет отказываться от исков в вопросе компенсации за свои утраченные активы в Крыму, так как в качестве ответчика выступает не «Газпром», а российское государство.