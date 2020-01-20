Новозаводской суд Чернигова рассмотрит гражданский иск о защите чести и достоинства, который глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет подал против пресс-секретаря т.н. Православной церкви Украины (ПЦУ) Евстратия Зори. Об этом сообщил «Высокий вал» 20 января

«Киевский патриархат» пригрозил Зоре иском за слова о невменяемости Филарета © пресс-служба президента Украины / Михайло Палінчак | пресс-служба президента Украины / Михайло Палінчак | Перейти в фотобанк Отмечается, что дело назначено к рассмотрению на 16:00 (17:00 мск) 21 января.

В августе 2019 года стало известно, что Филарет подал на Евстратия в суд из-за реакции последнего на интервью главы КП российскому телеканалу «Россия 24». «Патриарх» потребовал признать недостоверными слова «архиепископа» о том, что «болезнь сделала его (Филарета — ред.) фактическим союзником Москвы в борьбе против томоса».

Тем временем Филарет заявил об отзыве своей подписи под постановлением «объединительного собора», которым в декабре 2018 года была создана ПЦУ. Единственной канонической церковью на Украине остается Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП).