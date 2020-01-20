Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уровень антисемитизма в его стране является одним из самых низких в Европе. Он сказал об этом в интервью The Times of Israel 19 января

Украинские евреи рассказали, какой на самом деле уровень антисемитизма в стране © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк рассказал Зеленский.

По его словам, на Украине, как и везде в мире, сейчас и в прошлом есть определенный процент людей, которые «не видят никого, кроме своей нации», но и во время Второй мировой войны, когда территория Украины была оккупирована фашистскими войсками, там были люди, спасавшие евреев от нацистов.

Зеленский также обратил внимание, что у него есть еврейская кровь и он президент Украины. Он рассказал, что в Израиле у него есть родственники и сам он бывал там много раз.

При этом ранее руководитель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский в интервью изданию Украина.ру призвал доверять данным международной правозащитной организации «Антидиффамационная лига», в соответствии с которыми по уровню антисемитизма Украина заняла второе место после Польши.