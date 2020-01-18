В Киевской городской государственной администрации призвали горожан минимизировать использование личного транспорта для снижения загрязнения воздуха, который оказался в три раза хуже нормы. Об этом 17 января сообщили на сайте КГГА

Киев вошел в десятку самых загрязненных европейских городов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк говорится в материале. Центральная геофизическая обсерватория им. Б.Срезневского на днях зафиксировала превышение среднесуточных концентраций загрязняющих веществ диоксида азота и диоксида серы в местах скопления автомобильного транспорта (площади Бессарабская и Демеевская, бульвар Леси Украинки). «По прогнозам Укргидрометцентра, погодные условия способствуют накоплению вредных частиц. Все изменится после выпадения осадков, усиления ветра и понижения температуры», — сказано в сообщении. Киевлянам советуют избегать прогулок у автомобильных магистралей, проводить влажную уборку и увеличить количество потребления воды.