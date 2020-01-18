«Лучшим путем для снижения загрязнения воздуха в такие периоды является минимизация использования частного транспорта, а взамен — использование общественного транспорта, особенно в часы пик», — говорится в материале.
Центральная геофизическая обсерватория им. Б.Срезневского на днях зафиксировала превышение среднесуточных концентраций загрязняющих веществ диоксида азота и диоксида серы в местах скопления автомобильного транспорта (площади Бессарабская и Демеевская, бульвар Леси Украинки).
«По прогнозам Укргидрометцентра, погодные условия способствуют накоплению вредных частиц. Все изменится после выпадения осадков, усиления ветра и понижения температуры», — сказано в сообщении.
Киевлянам советуют избегать прогулок у автомобильных магистралей, проводить влажную уборку и увеличить количество потребления воды.