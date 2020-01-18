Заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука об отставке было политическим жестом. Такую точку зрения 17 января высказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала «Украина 24»

Гончарук признал свою причастность к скандальным записям © kmu.gov.ua | kmu.gov.ua | Перейти в фотобанк

Он отметил, что до Рады заявление не дошло.

Накануне Гончарук сообщил, что написал заявление об отставке и передал его главе государства с правом внесения в Раду. Он пояснил, что принял такое решение после скандала с публикацией аудиозаписей его высказываний о Зеленском, чтобы доказать свое уважение.

Позже Зеленский на встрече с премьером заявил, что после скандала с аудиозаписями решил дать шанс ему и его правительству, глава государства поставил перед ними ряд задач.