«Если мы говорим о юридической стороне, премьер-министр должен был писать заявление в Верховную Раду. Однако я думаю, что это был больше политический жест премьера, и он обратился к президенту с таким предложением. Я думаю, если бы президент поддержал это предложение, то премьер обратился бы в Раду с соответствующим заявлением, что он будет слагать с себя полномочия», — объяснил Разумков.
Он отметил, что до Рады заявление не дошло.
Накануне Гончарук сообщил, что написал заявление об отставке и передал его главе государства с правом внесения в Раду. Он пояснил, что принял такое решение после скандала с публикацией аудиозаписей его высказываний о Зеленском, чтобы доказать свое уважение.
Позже Зеленский на встрече с премьером заявил, что после скандала с аудиозаписями решил дать шанс ему и его правительству, глава государства поставил перед ними ряд задач.