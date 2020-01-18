Новый законопроект о децентрализации будет разработан с привлечением различных слоев общества и экспертной среды. Об этом 17 января заявил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в эфире «Украина 24»

Похороны децентрализации Украины уже состоялись или надежда остается? © Facebook, Офіс Президента України | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский отозвал внесенный им ранее соответствующий законопроект.

«Была встреча в Офисе президента, где обсуждались вопросы, связанные с вопросами децентрализации, и было принято решение, что это будет новый законопроект, который будет создаваться с более широким привлечением различных слоев общества, экспертной среды и всех, кто будет эффективно приобщен к этому процессу», — сказал Разумков.

В декабре Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект «О внесении изменений в конституцию Украины (относительно децентрализации власти)». В документе предлагается изменить административно-территориальное устройство страны и ввести институт префекта. При этом в тексте не упоминается особый статус для неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, который Киев должен предоставить региону по минским соглашениям.

Ряд оппозиционных фракций раскритиковали этот законопроект, отмечая, что предложенные изменения, наоборот, концентрируют власть в руках президента.