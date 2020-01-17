СМИ выяснили, почему Зеленский не поддержит отставку Гончарука
СМИ выяснили, почему Зеленский не поддержит отставку Гончарука
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В частности, Арахамия назвал такой шаг главы правительства «правильным и сильным».

«Этот шаг подчеркивает командность. Последнее слово за президентом, мы ждем его решения. К решению президента без комментариев», — добавил Арахамия.