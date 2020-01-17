Глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия поддержал поступок с заявлением премьер-министра Алексея Гончарука об отставке, назвав его правильным. Об этом 17 января он написал в комментариях в Facebook под сообщением главы правительства об отставке

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