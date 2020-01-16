Отказ принца Гарри и Меган Маркл от полномочий старших членов королевской семьи стал поводом для известной сети ресторанов быстрого питания предложить им стать финансово независимыми от монархии с помощью их «королевской семьи». Об этом пишет «Апостроф» в четверг, 16 января

«Если вы ищете работу, у нас есть новая корона для вас, — говорится в объявлении сети. — Поступайте так же, как и тысячи людей: делайте первые шаги в мире работы с нами. Вы знаете, что корона подойдет вам идеально. Кроме того, после стольких лет герцогской жизни (Гарри и Меган Маркл носят титулы герцога и герцогини Сассекских. — Ред.) пришло время начать есть, как короли», — цитирует сайт сообщение компании.

СМИ: Елизавета II опечалена, а принц Чарльз в ярости из-за признания принца Гарри © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Данное предложение осталось без ответа от Гарри и Меган.

На встрече королевской семьи 13 января королева Елизавета II неохотно согласилась поддержать пару в их намерении начать новую жизнь.