«Если вы ищете работу, у нас есть новая корона для вас, — говорится в объявлении сети. — Поступайте так же, как и тысячи людей: делайте первые шаги в мире работы с нами. Вы знаете, что корона подойдет вам идеально. Кроме того, после стольких лет герцогской жизни (Гарри и Меган Маркл носят титулы герцога и герцогини Сассекских. — Ред.) пришло время начать есть, как короли», — цитирует сайт сообщение компании.
Скандальная сеть ресторанов быстрого питания Burger King отреагировала таким образом на тиражируемую канадскими СМИ тему об источниках финансирования членов королевской семьи. Канада входит в Содружество — организацию, куда входят Великобритания и почти все ее бывшие доминионы, колонии и протектораты. Традиционно главой Содружества провозглашается монарх Великобритании.
Данное предложение осталось без ответа от Гарри и Меган.
На встрече королевской семьи 13 января королева Елизавета II неохотно согласилась поддержать пару в их намерении начать новую жизнь.