Киев настаивает на создании совместной международной следственной группы по расследованию авиакатастрофы Boeing 737-800 и уже обратился с запросами в ряд государств. Об этом в среду, 15 января, сообщила руководитель департамента международного сотрудничества офиса генпрокурора Украины Полина Чиж. Трансляцию вел телеканал «Наш»

«Направление, на котором мы очень концентрируем внимание, — это создание совместной следственной группы», — заявила Чиж в среду на заседании комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны.

По ее словам, ведомство пытается привлечь как можно больше иностранных экспертов и обратилось с соответствующими запросами к Ирану, Канаде, Швеции, Германии, Великобритании и Франции, которая является ответственной за подобные расследования в Евросоюзе.

Иран раздора: Запад раскололся из-за сбитого украинского "Боинга" © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

По ее словам, решается вопрос, каким образом и кого из иностранных экспертов необходимо привлечь в следственную группу. Также она уточнила, что некоторые из перечисленных стран не имеют прямых дипломатических отношений с Ираном.

Она отметила, что офис генпрокурора официально обратился к странам, в частности Австралии, Канаде и Великобритании, которые заявили, что имеют доказательства вины Ирана в том, что украинский самолет был сбит, с просьбой предоставить их Киеву в рамках международной правовой помощи.