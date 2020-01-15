Сериал сейчас активно снимается в Белоруссии. Если все пойдет по плану, то седьмой сезон зрители увидят в следующем году. По крайней мере, по словам Добронравова, он молится об этом.
«Мы должны были давно снять этот сезон, поэтому загадывать тут уже что-то страшно. Если Бог даст и все пойдет по плану, то в 2021 году он выйдет. Мы молимся, чтоб так все и было», — сообщил Добронравов.
По его словам, снимают в центре Минска, в деревне Дудичи, в гольф-клубе, на БелАЗе, в имении Огинского в городке Залесье и в Логойске.
Шестой сезон «Сватов» снимали на Украине, однако из-за госпереворота на Украине, в результате которого к власти пришли антироссийские радикалы, продолжать там съемки стало невозможно.