Работа над седьмым сезоном популярного сериала «Сваты» стартовала в Белоруссии. Об этом рассказал актер Федор Добронравов в интервью интернет-изданию Teleprogramma.pro 13 января

Сериал сейчас активно снимается в Белоруссии. Если все пойдет по плану, то седьмой сезон зрители увидят в следующем году. По крайней мере, по словам Добронравова, он молится об этом.

«Мы должны были давно снять этот сезон, поэтому загадывать тут уже что-то страшно. Если Бог даст и все пойдет по плану, то в 2021 году он выйдет. Мы молимся, чтоб так все и было», — сообщил Добронравов.

СБУ разрешила въезд в страну актеру «Сватов» Федору Добронравову © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Шестой сезон «Сватов» снимали на Украине, однако из-за госпереворота на Украине, в результате которого к власти пришли антироссийские радикалы, продолжать там съемки стало невозможно.