Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил за замену Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе на новое соглашение на условиях США, если СВПД сохранить не удастся. Об этом он сообщил во вторник, 14 января, в интервью телерадиовещательной корпорации BBC

«Если мы избавимся от нее (сделки. — Ред.), тогда нам понадобится замена. Проблема с СВПД заключается в том, что, с американской точки зрения, она плохая, она истекла, плюс она была согласована (экс-президентом США Бараком. — Ред.) Обамой, и, с их точки зрения, у нее много недочетов. Но если мы собираемся от нее избавиться, давайте заменим ее, давайте заменим ее на "сделку Трампа", и это будет отличный выход из ситуации», — сообщил Джонсон.

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Будущее сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта.

По версии Ирана, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

В связи с этим Иран приступил к поэтапной приостановке своей части обязательств по СВПД, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности, заявив о завершении этого процесса в начале января.