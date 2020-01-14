«Если мы избавимся от нее (сделки. — Ред.), тогда нам понадобится замена. Проблема с СВПД заключается в том, что, с американской точки зрения, она плохая, она истекла, плюс она была согласована (экс-президентом США Бараком. — Ред.) Обамой, и, с их точки зрения, у нее много недочетов. Но если мы собираемся от нее избавиться, давайте заменим ее, давайте заменим ее на "сделку Трампа", и это будет отличный выход из ситуации», — сообщил Джонсон.
Также он заявил, что Ирану нельзя «позволить иранцам заполучить ядерное оружие».
Будущее сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта.
По версии Ирана, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.
В связи с этим Иран приступил к поэтапной приостановке своей части обязательств по СВПД, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности, заявив о завершении этого процесса в начале января.