Экс-депутат Верховной Рады, глава «Меджлиса крымскотатарского народа»* Рефат Чубаров выступил с инициативой отметить «450-летие сожжения Москвы». Такой идеей он поделился на своей странице в Facebook в январе

Чубарова задержали пограничники в Румынии © РИА Новости, Тарас Литвиненко | Перейти в фотобанк

«Как мы будем праздновать в следующем году 450-летие этой славной исторической даты?» — поинтересовался экс-нардеп.

Стоит отметить, что Чубаров уже не впервые выступает с подобными абсурдными антироссийскими заявлениями. Так, в декабре 2019 года он заявил, что планирует устроить поход на Крым, а еще раньше намеревался «переименовать» полуостров.

* Организация запрещена в РФ