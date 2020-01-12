Подобным образом Чубаров решил отпраздновать годовщину похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года. Тогда в результате боев в Москве произошел пожар, ставший самым крупным для города в XVI веке.
«Как мы будем праздновать в следующем году 450-летие этой славной исторической даты?» — поинтересовался экс-нардеп.
Стоит отметить, что Чубаров уже не впервые выступает с подобными абсурдными антироссийскими заявлениями. Так, в декабре 2019 года он заявил, что планирует устроить поход на Крым, а еще раньше намеревался «переименовать» полуостров.
* Организация запрещена в РФ