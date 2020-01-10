Украинская организация «Правый сектор» появилась в конце 2013 года на фоне начавшегося Евромайдана. Изначально являлась неформальным объединением сторонников националистической идеологии и футбольных «ультрас», принимавших участие в протестных акциях в Киеве.

Известность пришла к праворадикалам после участия 1 декабря 2013 года в столкновениях с внутренними войсками, охранявшими здание администрации президента, а также захвата административных зданий в Киеве. «Правый сектор» формально входил как отдельная «сотня» в «Самооборону Майдана» и координировал свои действия с ее руководителем экс-главой «Социал-национальной ассамблеи» Андреем Парубием.

Андрей Парубий. Биографическая справка © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Лидером «Правого сектора» изначально являлся Дмитрий Ярош, также в число первых лиц организации в разное время входили: глава «Национального корпуса» Андрей Билецкий, экс-депутат Рады от «Блока Петра Порошенко» Борислав Берёза, экс-депутат Рады Игорь Мосийчук.

Газета «Известия» со ссылкой на неназванный источник сообщала, что лидеры движения в конце апреля 2014 года выезжали в США на переговоры с представителями Госдепартамента о выделении средств для создания полноценной политической партии на базе организации. Виктория Нуланд, в тот момент занимавшая должность помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии, якобы предлагала активистам из «Правого сектора» на создание партийной инфраструктуры от 5 до 10 миллионов долларов. За это Нуланд потребовала от лидеров «Правого сектора» полной демилитаризации движения после президентских выборов.

Через некоторое время Ярош объявил о создании «Добровольческого украинского корпуса» на базе силового блока «Правого сектора». По его словам, было необходимо объединить все силы организации на возвращение под полный контроль государства Донецкой и Луганской областей и Крымского полуострова. Впоследствии несколько военизированных организаций, созданных в том числе из ультраправых активистов, принимали участие в войне на востоке Украины.

Дмитрий Ярош. Биографическая справка © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Игорь Коломойский как губернатор Днепропетровской области оказывал помощь организации.

Со временем в СМИ стали появляться сообщения о рейдерстве и бандитизме подразделений организации. Геннадий Москаль, ранее первый заместитель председателя комитета Рады Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией, сообщал о поступивших жалобах на деятельность ровенского «Правого сектора» и, в частности, его члена Александра Музычко, известного криминальным прошлым и впоследствии ликвидированным. Он занимался «поборами» и пытался внедрить систему «крышевания» не только бизнеса, но и правоохранительных органов, обосновывая свои действия «потребностями революции».

В марте 2014 года Ярош заявил, что планирует баллотироваться в президенты Украины. По их результатам он получил всего 0,7% голосов избирателей, и «Правый сектор» заявил о полной поддержке избранного президента Петра Порошенко.

Популярность движения начала спадать еще до выборов, и координатор организации в Ровенской области Роман Коваль сообщил, что и. о. президента Александр Турчинов и министр внутренних дел Арсен Аваков использовали силы «Правого сектора» в государственном перевороте, а теперь хотят избавиться от него, сохраняя перед Европой видимость демократии.

Впоследствии Ярош заявил, что сложил с себя полномочия лидера организации. В марте 2016 года организация провела съезд, на котором был избран новый лидер партии — Андрей Тарасенко.

На последних парламентских и президентских выборах организация вступила в союз с «Национальным корпусом» и «Свободой», но объединенные силы националистов потерпели неудачу.

*Организации «Правый сектор» и «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона» (УНА — УНСО) признаны на территории РФ экстремистскими и запрещены.