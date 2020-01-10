Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским призвал придерживаться единого мнения по ситуации с крушением Boeing украинских авиалиний под Тегераном. Об этом 10 января сообщается в Telegram-канале «Резидент» со ссылкой на источник в офисе украинского лидера

Перед разговором с Помпео Зеленский также провел переговоры с временным поверенным США на Украине Кристин Квин, которая оказывала давление на президента Украины, утверждает ресурс. На Украине заговорили о религии иранцев, которая тормозит расследование катастрофы Boeing © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

«Наш источник в ОП сообщил, что переговоры с временным поверенным США в Украине прошли под диктовку Кристин Квин. От Владимира Зеленского требуют активной позиции в отношении авиакатастрофы, а тезисы выступлений сместить в сторону ненамеренного удара ракет ПВО Ирана», — говорится в сообщении.

Также, по данным канала, позиция официального Киева будет меняться в отношении авиакатастрофы в Иране, поскольку «настойчивый разговор с Квин» якобы не оставляет украинским властям возможности для маневра. После публикации новых данных в США Украина обязалась поддержать их публично.