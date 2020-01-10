Украинский националист, бывший лидер «Правого сектора»* и экс-депутат Верховной Рады Дмитрий Ярош родился 30 сентября 1971 года в городе Днепродзержинске Днепропетровской области

В 1988 году Ярош окончил среднюю школу в Днепродзержинске и уже в 1989 году вступил в Народное движение Украины. С 1989 по 1991 год проходил службу в Советской армии.

Спустя три года Ярош стал одним из основателей националистической организации «Тризуб» им. Степана Бандеры»*. Поначалу он руководил региональным отделением, а затем перешел в центральный комитет и дважды занимал должность руководителя.

В 2001 году Ярош окончил филологический факультет Дрогобычского педагогического университета им. Ивана Франко.

«Будет висеть на Крещатике»: Ярош поставил Зеленского перед выбором © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

После того как экс-президент Виктор Янукович покинул Украину, на Майдане были объявлены кандидатуры правительства Арсения Яценюка, где Ярошу предложили должность заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины, хотя сам он претендовал на пост вице-премьера по силовому блоку.

В марте 2014 года Ярош заявил, что планирует баллотироваться в президенты Украины. Подавая документы, он заплатил денежный залог в размере 2,5 млн гривен, при этом в декларации о доходах указал сумму в 803 гривны (2 тыс. рублей) на семью из пяти человек. По словам Яроша, у него самого не было никаких доходов, а указанная сумма — стипендия дочери-студентки.

Своей первоочередной задачей как кандидата в президенты Ярош назвал отпор «российской агрессии» за счет повышения расходов на армию, полной мобилизации, возвращения ядерного статуса, запрета антиукраинских СМИ и ликвидации любых «сепаратистских» настроений в обществе. В ходе теледебатов Ярош призывал вернуть Крым путем партизанской войны, а также предлагал физически устранять лидеров народного ополчения в Донбассе.

Грезы неонациста. Дмитрий Ярош угрожает России развалом, а Зеленскому — петлей © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк Петра Порошенко. На досрочных парламентских выборах в 2014 году Ярош победил в одномандатном округе №39 (Васильковка, Днепропетровская область), получив 30,27% голосов избирателей.

В июле 2014 года политик объявил о создании на базе «Правого сектора» «Добровольческого украинского корпуса» (ДУК), участвовавшего в столкновениях в Донбассе. Сам он также принимал участие в военных действиях, не забывая упоминать об этом в соцсетях.

В августе 2014 года министр внутренних дел Арсен Аваков обвинил Яроша в гибели 32 активистов «Правого сектора», которые «по тупости его командования» были убиты и взяты в плен при выезде на пост под Донецком. Позже «Правый сектор» отказался перейти под контроль МВД Украины.

Весной 2015 года Дмитрий Ярош официально стал советником главы Генштаба генерала Виктора Муженко, а боевые подразделения ДУК ПС выведены в тыл и блокированы ВСУ.

Осенью 2015 года Ярош сложил с себя полномочия руководителя «Правого сектора».

В 2016 году он был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

В 2014 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Яроша по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.2 УК РФ и частью 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, совершённые с использованием средств массовой информации). Ярошу заочно предъявили обвинение и объявили его в международный розыск, однако Генпрокуратура Украины заявила, что не видит причин для его задержания и выдачи. В 2018 году Россия ввела санкции в отношении 322 украинских граждан, в том числе Дмитрия Яроша.

*Деятельность организации запрещена в РФ