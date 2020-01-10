По его словам, Зеленский провел встречу с представителями США, в частности, с временно поверенной Кристиной Квин.
«Получили важные данные, которые будут обработаны нашими специалистами. Ожидаем разговора Зеленского с госсекретарем США», — написал Пристайко.
Разом з Президентом Володимиром Зеленським зустрілися з представниками США, зокрема із керівницею Посольства в Україні Крістіною Квін. Отримали важливі дані, які будуть опрацьовані нашими фахівцями. Очікуємо розмови @ZelenskyyUa з Держсекретарем США @SecPompeo о 15:00.— Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 10 января 2020 г.