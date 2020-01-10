Посольство США на Украине передало президенту Владимиру Зеленскому данные по катастрофе украинского Boeing в Иране. Об этом 10 января в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко

Эксперт пояснил, почему Киев не найдет «российские ракеты» в деле о крушении Boeing в Иране © Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк Кристиной Квин.

«Получили важные данные, которые будут обработаны нашими специалистами. Ожидаем разговора Зеленского с госсекретарем США», — написал Пристайко.

Разом з Президентом Володимиром Зеленським зустрілися з представниками США, зокрема із керівницею Посольства в Україні Крістіною Квін. Отримали важливі дані, які будуть опрацьовані нашими фахівцями. Очікуємо розмови @ZelenskyyUa з Держсекретарем США @SecPompeo о 15:00. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) 10 января 2020 г.

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