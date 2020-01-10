Эксперт пояснил, почему Киев не найдет «российские ракеты» в деле о крушении Boeing в Иране
Эксперт пояснил, почему Киев не найдет «российские ракеты» в деле о крушении Boeing в Иране
© Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран | Перейти в фотобанк
По его словам, Зеленский провел встречу с представителями США, в частности, с временно поверенной Кристиной Квин.

«Получили важные данные, которые будут обработаны нашими специалистами. Ожидаем разговора Зеленского с госсекретарем США», — написал Пристайко. 

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