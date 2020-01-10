Эстонские журналисты обратились в Министерство социальных дел и пожаловались на дискриминацию граждан Украины во время приема на работу. Об этом 9 января сообщает slovoidilo.ua

Якубин назвал три главных события, повлиявших на жизнь украинцев в 2019 году © Facebook Алексея Якубина

Однако большой резонанс в соцсетях вызвала приписка «Гражданам Украины просьба не беспокоить».

При этом, по конституции государства, «никто не может быть подвергнут дискриминации из-за его национальной и расовой принадлежности, цвета кожи, пола, языка, происхождения, вероисповедания, политических или иных убеждений, а также имущественного и социального положения или по другим обстоятельствам».

Уполномоченная по гендерному равноправию и равному обращению Лийза Пакоста нашла в этом объявлении сразу три элемента дискриминации.

«Пол (ищут мужчину), возраст (ищут человека 25-35 лет) и исключение граждан Украины из числа кандидатов. Все три из этих условий запрещены, потому что они не имеют никакой связи с работой, ориентированной на результат. Такие ограничения исключают возможность участия на рынке труда очень хороших работников, например мебельщиков, которыми могут быть и женщины в возрасте старше 40 лет. А одной из таких женщин может быть, например, гражданка Украины с долгосрочным видом на жительство в Эстонии», — сказала Пакоста.

Член правления фирмы Accenta Mööbel Наталья Бондарь в свою очередь заверила, что приезжающие в Эстонию граждане Украины зачастую не заинтересованы в долгосрочных трудовых отношениях, а предприятие вынуждено тратить серьезный ресурс на их обучение.