По информации СМИ, эстонское предприятие Accenta Mööbel недавно искало оператора сверлильно-фрезерного станка. Требований, которые предъявлялись к соискателям, было немного: трудоустроить могли мужчину в возрасте 25-35 лет, которому готовы были предоставить обучение.
Однако большой резонанс в соцсетях вызвала приписка «Гражданам Украины просьба не беспокоить».
При этом, по конституции государства, «никто не может быть подвергнут дискриминации из-за его национальной и расовой принадлежности, цвета кожи, пола, языка, происхождения, вероисповедания, политических или иных убеждений, а также имущественного и социального положения или по другим обстоятельствам».
Уполномоченная по гендерному равноправию и равному обращению Лийза Пакоста нашла в этом объявлении сразу три элемента дискриминации.
«Пол (ищут мужчину), возраст (ищут человека 25-35 лет) и исключение граждан Украины из числа кандидатов. Все три из этих условий запрещены, потому что они не имеют никакой связи с работой, ориентированной на результат. Такие ограничения исключают возможность участия на рынке труда очень хороших работников, например мебельщиков, которыми могут быть и женщины в возрасте старше 40 лет. А одной из таких женщин может быть, например, гражданка Украины с долгосрочным видом на жительство в Эстонии», — сказала Пакоста.
Член правления фирмы Accenta Mööbel Наталья Бондарь в свою очередь заверила, что приезжающие в Эстонию граждане Украины зачастую не заинтересованы в долгосрочных трудовых отношениях, а предприятие вынуждено тратить серьезный ресурс на их обучение.