Оппозиция захватила здание администрации президента Абхазии
Оппозиция захватила здание администрации президента Абхазии
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Решение парламента не означает автоматического сложения полномочий с президента. Депутаты приняли документ, в котором предлагают лидеру добровольно покинуть пост.

За него проголосовали 19 депутатов из 24 присутствовавших на заседании.

Незадолго до этого, в четверг, протесты против Хаджимбы резко активизировались. Несколько сотен граждан, не согласных с официальным итогом президентских выборов, ворвались в здание администрации президента в Сухуми, сняв двери с петель, и призвали Хаджимбу уйти в отставку.

 