Парламент Абхазии на внеочередной сессии проголосовал за отставку президента Рауля Хаджимбы, из-за победы которого на выборах в сентябре начались крупные протесты. Об этом 9 января сообщает РИА Новости

Оппозиция захватила здание администрации президента Абхазии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк приняли документ, в котором предлагают лидеру добровольно покинуть пост.

За него проголосовали 19 депутатов из 24 присутствовавших на заседании.

Незадолго до этого, в четверг, протесты против Хаджимбы резко активизировались. Несколько сотен граждан, не согласных с официальным итогом президентских выборов, ворвались в здание администрации президента в Сухуми, сняв двери с петель, и призвали Хаджимбу уйти в отставку.