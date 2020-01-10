Решение парламента не означает автоматического сложения полномочий с президента. Депутаты приняли документ, в котором предлагают лидеру добровольно покинуть пост.
За него проголосовали 19 депутатов из 24 присутствовавших на заседании.
Незадолго до этого, в четверг, протесты против Хаджимбы резко активизировались. Несколько сотен граждан, не согласных с официальным итогом президентских выборов, ворвались в здание администрации президента в Сухуми, сняв двери с петель, и призвали Хаджимбу уйти в отставку.