«Причиной является открытие офшорной компании в форме LLC (Limited liability company — компания с ограниченной ответственностью) в Омане, которое стоит порядка 20 000 евро, что позволяет открыть счет в местном банке. По местному законодательству для LLC намного меньше требований по раскрытию информации и требований относительно правил корпоративного управления, чем для акционерного общества», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что президент с семьей за собственный счет улетел в Оман, где провел несколько рабочих встреч. Там он, по данным СМИ, поселился в пятизвездочной гостинице на берегу Оманского залива недалеко от столицы страны Маската.
В Киев глава государства вернулся после известия о крушении самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране, которое произошло 8 января.