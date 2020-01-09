Истинной причиной поездки президента Украины Владимира Зеленского в Оман стало открытие офшорной компании, что позволит ему открыть счет в местном банке. Об этом в четверг, 9 января, сообщил Telegram-канал «Источники Шаурмы Зеленского» со ссылкой на неназванного украинского политика

«Причиной является открытие офшорной компании в форме LLC (Limited liability company — компания с ограниченной ответственностью) в Омане, которое стоит порядка 20 000 евро, что позволяет открыть счет в местном банке. По местному законодательству для LLC намного меньше требований по раскрытию информации и требований относительно правил корпоративного управления, чем для акционерного общества», — говорится в сообщении.

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