Возлюбленная миллиардера и изобретателя Илона Маска, 31-летняя украинско-французская певица Grimes (Клэр Буше) заинтриговала поклонников фото в своем Instagram, опубликованной в четверг, 9 января – девушка намекнула на свою беременность

На фотографии Граймс позирует топлес, а ее длинные волосы, заплетенные в косы, едва прикрывают грудь. В глаза бросается округлившийся живот девушки, украшенный проекцией младенца.

Фотографию певица опубликовала дважды — в первый раз Instagram удалил фотографию с неприкрытой грудью из-за политики соцсети. Под первым фото девушка оставила загадочный комментарий о беременности, заявив, что это «очень дикое и воинственное состояние бытия».

Илон Маск и Граймс встречаются с 2018 года. Слухи о своей беременности певица пока ни подтвердила, ни опровергла. Некоторые поклонники уверены, что опубликованное фото имеет отношение к новому альбому Граймс, который должен выйти в феврале.