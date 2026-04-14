https://ukraina.ru/20260414/nasilno-mobilizovannykh-v-vsu-soderzhat-kak-zaklyuchennykh-1077887034.html

Насильно мобилизованных в ВСУ содержат как заключенных

Командование ВСУ держит насильно мобилизованных за колючей проволокой из-за случаев массового дезертирства. Об этом 14 апреля рассказали российским информационным агентствам в силовых структурах РФ

2026-04-14T18:23

новости

украина

россия

киев

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1b/1070723195_40:0:1160:630_1920x0_80_0_0_0c5bbd23425d715c907f2a1e096597fb.jpg

"На Украине опубликованы фото и видео из учебного центра ВСУ в лесном массиве. В публикациях отчетливо видна колючая проволока, за которой находятся насильно мобилизованные украинцы. Допросы пленных и публикации в открытых источниках неоднократно показывали, что большинство украинцев дезертируют именно в процессе подготовки", - отметил собеседник агентств.Всеобщая мобилизация объявлена на Украине с февраля 2022 года и неоднократно продлевалась. Первоначально призыву подлежали мужчины от 27 до 60 лет, однако в апреле 2024 года возраст мобилизации был снижен до 25 лет. О проблемах с мобилизацией на Украине говорят как местные, так и иностранные эксперты. Командиры подразделений жалуются на низкую мотивацию бойцов, попадающих в ВСУ в результате насильственной мобилизации. Количество случаев дезертирства постоянно растет, при этом западные партнеры давят на Киев, требуя обеспечить комплектование армии.Как зарабатывают на призыве: Украинское антикоррупционное агентство назвало процент незаконно обогатившихся военкомов

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, киев, вооруженные силы украины