«Абедзаде заявил, что следственная группа, в соответствии со стандартами, изложенными в приложении 13 к Чикагской конвенции, предложила всем государствам, признанным бенефициарами по этому документу, предоставить своих представителей в процессе расследования катастрофы и назначить собственную команду специалистов», — говорится в пресс-релизе Управления гражданской авиации Ирана по итогам заявления Абедзаде.
По словам Абедзаде, Иран сразу после катастрофы направил сообщение об инциденте на Украину как страну, где зарегистрирован самолет, и США — как страну, где находится штаб-квартира Boeing. Также Иран проинформировал Швецию и Канаду, чьи граждане находились на борту.