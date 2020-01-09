Иран официально пригласил к участию в расследовании катастрофы Boeing-747 украинской авиакомпании МАУ представителей США и других стран. Об этом 9 января заявил глава Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде, представляя в Тегеране результаты предварительного расследования катастрофы, передает «Европейская правда»

Украина.ру на Youtube Место крушения украинского пассажирского самолета Boeing-737 в Тегеране