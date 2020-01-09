Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном выразил соболезнования и передал слова поддержки гражданам Швеции, чьи близкие погибли в результате авиакатастрофы в Иране. Об этом 9 января сообщается на сайте Офиса президента Украины

Марков: «В авиакатастрофе украинского лайнера очень много символизма» © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

Зеленский отметил, что Украина готова максимально приобщиться к расследованию причин катастрофы в соответствии с нормами международного права, в частности, Чикагской конвенции о гражданской авиации.

Он напомнил, что накануне в Иран прибыла группа украинских экспертов, которые будут привлечены к расследованию.

«Мы прилагаем все необходимые усилия для выяснения причин этой авиакатастрофы и готовы тесно сотрудничать в этом со Швецией. Наша задача — узнать правду. Это главное», — сказал Зеленский и пригласил Швецию присоединиться к расследованию.

Левен сообщил, что официальный Стокгольм готов помочь всеми возможными средствами в обеспечении прозрачного расследования.