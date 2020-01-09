Самолет Международных авиалиний Украины (МАУ) потерпел крушение 8 января при вылете из аэропорта Тегерана. На борту самолета находились 176 человек, в том числе 11 украинцев и 10 граждан Швеции. Все они погибли.
Зеленский отметил, что Украина готова максимально приобщиться к расследованию причин катастрофы в соответствии с нормами международного права, в частности, Чикагской конвенции о гражданской авиации.
Он напомнил, что накануне в Иран прибыла группа украинских экспертов, которые будут привлечены к расследованию.
«Мы прилагаем все необходимые усилия для выяснения причин этой авиакатастрофы и готовы тесно сотрудничать в этом со Швецией. Наша задача — узнать правду. Это главное», — сказал Зеленский и пригласил Швецию присоединиться к расследованию.
Левен сообщил, что официальный Стокгольм готов помочь всеми возможными средствами в обеспечении прозрачного расследования.