Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала нарушение украинской стороной договоренностей об отводе сил в Донбассе. Об этом говорится в отчетах от 4 и 6 января 2020 года

В отчете от 4 января указывается, что с нарушением линий разведения на подконтрольных Украине территориях были размещены буксируемая гаубица Д-30 (возле населенного пункта Пищевик Донецкой области), а также два зенитно-ракетных комплекса «Оса» — у населенных пунктов Спорное (Донецкая область) и Окнино (Луганская область).

Разведение громче, чем перемирие. Дончане о встрече глав государств нормандского формата © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк отчете от 6 января отмечается, что в месте хранения оружия с украинской стороны не было выявлено 53 буксируемые и 16 самоходных гаубиц, а также две противотанковые пушки — следовательно ОБСЕ не смогли верифицировать оружие как отведенное.

Штаб Операции объединенных сил (ООС) в свою очередь сообщил, что размещение указанной в отчетах техники не подпадает под действие Минских соглашений.

«Согласно Минским договоренностям, отводу подлежат танки, артиллерия, РСЗО, тактические ракеты. Об отводе зенитных ракетных комплексов в договоренностях речь не идет», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице штаба в Facebook.