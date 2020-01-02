Госбюро расследований Украины (ГБР) в минувшем году не справилось со своими задачами и вызовами современности. Это признали в самом ведомстве, опубликовав в первый день 2020 года соответствующее обращение

С самокритикой в ГБР обрушились на деятельность подразделений, взаимодействие с правоохранительными органами, а также на кадровое и технической обеспечение.

«Приглашаем общественность и коллег для конструктивного обсуждения путей преодоления кризисных явлений, повышения эффективности работы следственных и оперативных подразделений», — говорится в сообщении.

«Дайте ей сто дней»: соцсети о назначении нового главы ГБР © Facebook, Ирина Венедиктова | Перейти в фотобанк

В ведомстве ждут обоснованную информацию о злоупотреблениях чиновников и правоохранителях, об их скрытых активах, коррупционных связях и тому подобном.

Президент Украины Владимир Зеленский 27 декабря уволил с поста директора ГБР Романа Трубу и назначил временно исполняющей его обязанности Ирину Венедиктову.