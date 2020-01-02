С самокритикой в ГБР обрушились на деятельность подразделений, взаимодействие с правоохранительными органами, а также на кадровое и технической обеспечение.
«Приглашаем общественность и коллег для конструктивного обсуждения путей преодоления кризисных явлений, повышения эффективности работы следственных и оперативных подразделений», — говорится в сообщении.
Чтобы попасть на прием к руководству ГБР, нужно написать письмо, в котором необходимо доказать срочность и «общественную значимость встречи».
В ведомстве ждут обоснованную информацию о злоупотреблениях чиновников и правоохранителях, об их скрытых активах, коррупционных связях и тому подобном.
Президент Украины Владимир Зеленский 27 декабря уволил с поста директора ГБР Романа Трубу и назначил временно исполняющей его обязанности Ирину Венедиктову.