Президент Украины Владимир Зеленский призвал соотечественников в 2020 году быть единой страной ежедневно, в чем и должна состоять национальная идея. Он заявил об этом 1 января в своем новогоднем обращении к нации, которое транслировали украинские телеканалы

Астролог Мурзина: Зеленский может оказаться в местах лишения свободы или будет вынужден покинуть страну © из личного архива Елены Мурзиной

«В новом году нам надо быть единой страной ежедневно. Это должно стать нашей национальной идеей. Научиться жить вместе, в уважении, ради будущего своей страны. Ведь мы представляем его одинаково», — пояснил Зеленский.

Глава государства считает, что Украина должна стать успешной и процветающей страной, которая вернула своих людей и территории, где нет войны, где неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована, и где нет разницы, возле какого памятника ждать любимую девушку.