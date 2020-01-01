По его словам, в истории Украины немало эпизодов, которые объединяют украинцев и научили их быть единой страной, однако пока что это происходит лишь эпизодически.
«В новом году нам надо быть единой страной ежедневно. Это должно стать нашей национальной идеей. Научиться жить вместе, в уважении, ради будущего своей страны. Ведь мы представляем его одинаково», — пояснил Зеленский.
Глава государства считает, что Украина должна стать успешной и процветающей страной, которая вернула своих людей и территории, где нет войны, где неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована, и где нет разницы, возле какого памятника ждать любимую девушку.