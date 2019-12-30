Сергей Макогон, возглавляющий компанию «Оператор газотранспортной системы Украины», заявил о завершении «практически круглосуточного четырехдневного переговорного марафона» с российской корпорацией «Газпром». Соответствующий пост он оставил 30 декабря на своей странице в Facebook

«Сегодня в 5.28 закончили практически круглосуточный четырехдневный переговорный марафон с "Газпромом" в Вене. Уже лечу в Брюссель для решения другой важной задачи — своевременного подписания межоператорского соглашения со словацким оператором ГТС Eustream на основании европейских правил», — написал он.

При этом из его сообщения не ясно, завершился ли весь переговорный процесс между Украиной и РФ или только в части, касающейся компании-оператора ГТС.

Все подробности Макогон пообещал рассказать позднее.