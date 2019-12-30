«Сегодня в 5.28 закончили практически круглосуточный четырехдневный переговорный марафон с "Газпромом" в Вене. Уже лечу в Брюссель для решения другой важной задачи — своевременного подписания межоператорского соглашения со словацким оператором ГТС Eustream на основании европейских правил», — написал он.
При этом из его сообщения не ясно, завершился ли весь переговорный процесс между Украиной и РФ или только в части, касающейся компании-оператора ГТС.
Все подробности Макогон пообещал рассказать позднее.