Однако, продолжил эксперт, если человек действительно считает себя национальным лидером и представителем страны на международных переговорах, то во время международных переговоров он не обращается к своим оппонентам.
По его мнению, это должно было показать не только президенту РФ Владимиру Путину, но и другим партнерам Украины по Нормандской четверке, что Зеленский не готов брать на себя ответственность за выполнение Минских соглашений.
«И максимум, на что можно от него рассчитывать — это какое-то продвижение по пути прекращению взаимных обстрелов. Вот, мне кажется, какой вывод они должны были для себя сделать», — указал Погребинский.
Политолог добавил, что хотя Путину во время Нормандского саммита и не нравились заявления Зеленского о границе и неотвратимости курса на Евросоюз и НАТО, он не ожидал от своего украинского коллеги иного поведения.