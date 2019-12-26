Заявления президента Украины Владимира Зеленского о необходимости отдать под контроль Киеву границу в Донбассе до проведения выборов были произнесены для его противников внутри страны. Такое мнение выразил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в недавнем интервью TOPINFORM

Погребинский назвал условия, при которых Путин точно не станет встречаться с Зеленским © Facebook, Михаил Погребинский | Перейти в фотобанк

По его мнению, это должно было показать не только президенту РФ Владимиру Путину, но и другим партнерам Украины по Нормандской четверке, что Зеленский не готов брать на себя ответственность за выполнение Минских соглашений.

«И максимум, на что можно от него рассчитывать — это какое-то продвижение по пути прекращению взаимных обстрелов. Вот, мне кажется, какой вывод они должны были для себя сделать», — указал Погребинский.

Политолог добавил, что хотя Путину во время Нормандского саммита и не нравились заявления Зеленского о границе и неотвратимости курса на Евросоюз и НАТО, он не ожидал от своего украинского коллеги иного поведения.