Понтифик в среду поздравил с Рождеством тысячи верующих, заполнивших площадь перед базиликой Святого Петра в Ватикане, и обратился к ним с традиционной проповедью, в которой звучали слова и об Украине.
«Да станет светом Спаситель мира для дорогой Украины, которая страстно желает конкретных решений для длительного мира», — сказал понтифик.
Также Папа Франциск пожелал мира детям, которые страдают от конфликтов на Ближнем Востоке и в различных странах мира, и выразил надежду, что Христос станет поддержкой для народов Ливана, Сирии, Ирака и Йемена.
Кроме того, папа Бергольо также обратился с посланием мира к странам и народам Африки, пожелав утешения жертвам нападений экстремистов, «особенно в Буркина-Фасо, Мали, Нигере и Нигерии».