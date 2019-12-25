Папа Римский Франциск обратился к верующим с рождественским посланием и благословением и пожелал Украине мира. Об этом 25 декабря сообщают «РИА Новости»

Католики, протестанты и некоторые православные. Кто празднует сегодня на Украине Рождество © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Да станет светом Спаситель мира для дорогой Украины, которая страстно желает конкретных решений для длительного мира», — сказал понтифик.

Также Папа Франциск пожелал мира детям, которые страдают от конфликтов на Ближнем Востоке и в различных странах мира, и выразил надежду, что Христос станет поддержкой для народов Ливана, Сирии, Ирака и Йемена.

Кроме того, папа Бергольо также обратился с посланием мира к странам и народам Африки, пожелав утешения жертвам нападений экстремистов, «особенно в Буркина-Фасо, Мали, Нигере и Нигерии».