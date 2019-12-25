Патрульная полиция Киева недоукомплектована кадрами на 34%, а с учетом больничных и отпусков - на 50%. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает УНИАН 24 декабря

На Украине дефицит полицейских – не хватает более 19 тысяч человек © Ukraina.ru

«Патрульные полицейские, которых мы обучаем, и хотим, чтобы они работали хорошо, получают зарплату 12 тысяч 400 гривен (33 тысячи рублей — ред.). Зарплата водителя маршрутки — 17-18 тысяч гривен (45,3 — 48 тысяч рублей. — Ред.)… И поэтому многие патрульные полицейские, которым не очень просто работается, они не хотят так работать», — заявил Геращенко.

Он выразил надежду, что в 2020 году бюджет Украины будет перевыполнен и зарплата для патрульных будет повышаться, поскольку Киев нуждается в полицейских.

В целом на Украине по состоянию на июнь недокомплект полицейских составлял 19,4 тысяч человек, или 15,3%. При этом главный дефицит полицейских наблюдался именно в Департаменте патрульной полиции, где число вакантных должностей составляло 3,8 тысячи, или 20,9%.