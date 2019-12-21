«Мы возвращаемся домой с очень хорошими новостями, и у нас будет транзитный контракт на выгодных для Украины условиях. Благодаря этим договоренностям Украина получит $3 млрд долларов согласно решению Стокгольмского арбитража», — цитирует Ермака РИА Новости.
Он также добавил, что выплата будет осуществлена деньгами, хотя ранее обсуждался вариант, при котором российская сторона отдаст эти 3 млрд объемами голубого топлива на соответствующую сумму.
Стокгольмский арбитраж в конце февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между «Нафтогазом» и «Газпромом» на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить украинской $2,56 млрд, с учетом набежавших процентов эта сумма достигла $3 млрд.