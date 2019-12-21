Москва в ходе трехсторонних газовых переговоров в Минске (Россия, Украина, Евросоюз) согласилась выплатить Киеву $3 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража. Об этом заявил помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак 20 декабря в комментарии «Громадскому»

Путин назвал страну, которой Россия поставляет газ по самой низкой цене © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Он также добавил, что выплата будет осуществлена деньгами, хотя ранее обсуждался вариант, при котором российская сторона отдаст эти 3 млрд объемами голубого топлива на соответствующую сумму.

Стокгольмский арбитраж в конце февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между «Нафтогазом» и «Газпромом» на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить украинской $2,56 млрд, с учетом набежавших процентов эта сумма достигла $3 млрд.