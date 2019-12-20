В Казахстане намерены отменить смертную казнь как меру наказания. Такой вывод можно сделать из поручения президента Касым-Жомарта Токаева, передает Sputnik Казахстан 20 декабря

Лукашенко: Отменить смертную казнь в Белоруссии может только референдум © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Министерству иностранных дел поручается начать процедуру присоединения ко Второму Факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах», — заявил Токаев в ходе очередного заседания Нацсовета.

Второй Факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах направлен на отмену смертной казни. Он был принят резолюцией 44/128 Генеральной Ассамблеи ООН от 15 декабря 1989 года. В статье 1 документа говорится, что «ни одно лицо, находящееся под юрисдикцией государства — участника настоящего протокола, не подвергается смертной казни».

Стоит отметить, что с 2003 года в стране действует указ «О введении в Республике Казахстан моратория на смертную казнь». Документ приостанавливает исполнение всех приговоров о смертной казни, но не запрещает судам выносить приговоры о назначении такой меры наказания.

В качестве альтернативы с 2004 года в Казахстане было введено пожизненное лишение свободы.

Казахстан станет 12-й страной бывшего СССР (Армения, Азербайджан, Эстония, Грузия, Латвия, Литва, Молдавия, Туркмения, Украина, Узбекистан, Киргизия), которая отменит смертную казнь. Последней, в 2011 году, от нее полностью отказалась Латвия.

В России и Белоруссии так же, как сегодня в Казахстане, введены моратории на такой вид наказания. При этом Белоруссия остается единственной страной на постсоветском пространстве, продолжающей приводить в исполнение смертные приговоры.