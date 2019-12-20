Из-за недовыполнения госбюджета Министерство финансов Украины заблокировало выплаты грантовых средств и зарплат сотрудникам Украинского культурного фонда (УКФ). Об этом сообщила пресс-служба Фонда в Facebook 19 декабря

Минфин Украины приостанавливает выплаты из-за недовыполнения бюджета © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Алексей Гончарук поручил Госказначейству прекратить финансирование любых программ, кроме защищенных статей госбюджета, а именно зарплат, пенсий и соцвыплат.

В тот же день Казначейство прекратило проведение платежей и регистрации грантовых средств УКФ. В связи с этим Фонд обратился в соответствующие министерства для получения разъяснений.

При этом там отметили, что на счетах УКФ достаточно средств, чтобы осуществить выплаты, однако платежи приостановлены Минфином.

«В УКФ достаточно средств на счетах. Ведь планы ассигнований были утверждены Министерством финансов еще в начале года. Согласно этим планам и режиму оплат бюджетных средств, установленных 117 постановлением Кабмина, УКФ и осуществляет оплаты. Блокировка оплат Минфином противоречит этим планам, но мы работаем над решением этого вопроса с профильными министерствами», — говорится в сообщении.

В Фонде также сообщили, что удивлены таким решением Минфина, поскольку там были заранее осведомлены о том, что УКФ производит выплаты частями в течение года.

Таким образом, теперь Фонд не может расплатиться с подрядчиками за уже выполненные работы по текущим проектам, а также выплатить зарплаты сотрудникам. Так, соучредитель и куратор образовательного проекта для менеджеров культуры Creative Management Camp Тома Лазаренко сообщила, что ее проект не получает финансирование уже третий месяц и объяснения, предоставленные властями, не кажутся ей убедительными.

«После таких штук вообще не хочется работать в культуре и дарить государству идеи, за которые приходиться выбивать свои же очень сложно заработанные деньги. Выглядит как подстава с плохо сфабрикованными пояснениями для баранов», — написала она на своей странице в Facebook.

Также возмущение выразила основатель и директор Института права, технологий и инноваций Ольга Симсон, проект которой тоже не был профинансирован.

«Замораживание бюджета, приостановление выплат? Такого не было со времен правительства [Николая] Азарова! И не нужно прикрываться курсом валют — это смешно для адекватной части людей, которые способны мыслить, а не фанатеть. И можете воспринимать это как угрозу. Думаю, ко мне присоединятся те, кто также рискует остаться без бюджетных денег, которые честно отработали в прошлом году», — подчеркнула она в посте на Facebook.

Украинский культурный фонд — государственное учреждение, созданное в 2017 году для содействия развитию национальной культуры и искусства в стране. Деятельность фонда, согласно действующему законодательству, направляется и координируется Министерством культуры Украины. Фонд предоставляет финансовую поддержку инициативам в сфере культуры и креативных индустрий за счет госбюджета. Выделение средств происходит на конкурсной основе.