«Причина, по которой демократы не хотят представлять статьи импичмента в Сенате, это то, что они не хотят, чтобы хитрый Адам Шифф свидетельствовал под присягой, а также не хотят, чтобы показания давали осведомитель, второй пропавший осведомитель, информатор и Байдены», — написал американский лидер.
The reason the Democrats don’t want to submit the Articles of Impeachment to the Senate is that they don’t want corrupt politician Adam Shifty Schiff to testify under oath, nor do they want the Whistleblower, the missing second Whistleblower, the informer, the Bidens, to testify!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 20, 2019
Накануне члены Палаты представителей США объявили импичмент Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идёт о злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.
Трамп потребовал не откладывать судебный процесс в Сенате и провести его немедленно.