Демократы оттягивают передачу дела по импичменту в Сенат, потому что не заинтересованы в показаниях председателя комитета по разведке Палаты представителей Адама Шиффа и бывшего вице-президента Джо Байдена под присягой. Об этом 20 декабря сообщил президент США Дональд Трамп в своем Twitter

«Причина, по которой демократы не хотят представлять статьи импичмента в Сенате, это то, что они не хотят, чтобы хитрый Адам Шифф свидетельствовал под присягой, а также не хотят, чтобы показания давали осведомитель, второй пропавший осведомитель, информатор и Байдены», — написал американский лидер.

The reason the Democrats don’t want to submit the Articles of Impeachment to the Senate is that they don’t want corrupt politician Adam Shifty Schiff to testify under oath, nor do they want the Whistleblower, the missing second Whistleblower, the informer, the Bidens, to testify! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 20, 2019

Неординарный рождественский подарок: Конгресс объявил Трампу импичмент © AP, Patrick Semansky | AP, Patrick Semansky | Перейти в фотобанк

Трамп потребовал не откладывать судебный процесс в Сенате и провести его немедленно.