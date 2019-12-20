«Причина, по которой демократы не хотят представлять статьи импичмента в Сенате, это то, что они не хотят, чтобы хитрый Адам Шифф свидетельствовал под присягой, а также не хотят, чтобы показания давали осведомитель, второй пропавший осведомитель, информатор и Байдены», — написал американский лидер.

Неординарный рождественский подарок: Конгресс объявил Трампу импичмент
Неординарный рождественский подарок: Конгресс объявил Трампу импичмент
© AP, Patrick Semansky | Перейти в фотобанк
Накануне члены Палаты представителей США объявили импичмент Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идёт о злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

Трамп потребовал не откладывать судебный процесс в Сенате и провести его немедленно.

 