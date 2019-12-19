«Разумков пытается усыпить бдительность оппозиционных партий… Данные переговоры на сегодняшний день ничего не стоят… Они пытаются выиграть время. Если у них не получится на этой неделе, тогда они объявят внеочередную сессию для того, чтобы реализовать в этом году», — заявил он.
Кива считает, что личный интерес в голосовании за рынок земли есть у главы аграрного комитета Рады, депутата от партии «Слуга народа» Николая Сольского, у которого, по словам Кивы, в личном пользовании есть 51 тысяча гектаров земли.
Также депутат отметил, что неоднократно обращался к президенту страны Владимиру Зеленскому с требованием остановить действия своей партии и не дать «продать украинскую землю».