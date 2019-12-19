Депутаты «Слуги народа» в любом случае рассмотрят закон о рынке земли до Нового года, поскольку взяли на себя такие обязательства. Об этом 19 декабря в эфире телеканала «112 Украина» заявил депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива

«Разумков пытается усыпить бдительность оппозиционных партий… Данные переговоры на сегодняшний день ничего не стоят… Они пытаются выиграть время. Если у них не получится на этой неделе, тогда они объявят внеочередную сессию для того, чтобы реализовать в этом году», — заявил он.

Первое послевкусие Агромайдана. Продажа украинской земли под вопросом © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Николая Сольского, у которого, по словам Кивы, в личном пользовании есть 51 тысяча гектаров земли.

Также депутат отметил, что неоднократно обращался к президенту страны Владимиру Зеленскому с требованием остановить действия своей партии и не дать «продать украинскую землю».