Вечером 16 декабря на автодороге Копти-Глухов-Бачевск в Черниговской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса Neoplan, двигавшегося из Херсона в Москву, сербской фуры IVECO и легковушки TOYOTA Camry. Сообщалось, что в результате выезда автобуса на встречную полосу во время обгона и последующего столкновения три человека погибли и еще 16 были травмированы.
Отмечается, что сейчас в госпитале остаются десять пострадавших. Водителя автобуса, который был за рулем, и еще нескольких пассажиров перевели в областную больницу.
В крайне тяжелом состоянии остается другой водитель автобуса, у которого диагностирована черепно-мозговая травма и отек мозга. Врачи считают, что его нужно срочно перевезти в другую больницу, однако опасаются, что состояние мужчины не позволит провести транспортировку.
Больше всего, по словам медиков, повезло водителю фуры — гражданину Сербии. Несмотря на то, что кабину полностью смяло, мужчина отделался ссадинами и испугом.
При этом пассажиры автобуса рассказали, что с самого начала поездки заметили за водителем странное поведение. По их словам, тот вел себя агрессивно и грубил пассажирам.
«Вел себя странно, обзывал нас», — заявила одна из пассажирок.
Компания-перевозчик утверждает, что водитель был опытным, но его поведение никак не прокомментировала.