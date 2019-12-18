Пассажиры рейсового автобуса «Херсон - Москва», который попал в аварию близ села Мостов в Черниговской области, рассказали о странном и агрессивном поведении водителя. Об этом сообщает «Типичный Херсон» 18 декабря

Автобус Херсон-Москва попал в ДТП в Черниговской области, три человека погибли © Facebook, Головне управління ДСНС України у м.Києві | Перейти в фотобанк

Отмечается, что сейчас в госпитале остаются десять пострадавших. Водителя автобуса, который был за рулем, и еще нескольких пассажиров перевели в областную больницу.

В крайне тяжелом состоянии остается другой водитель автобуса, у которого диагностирована черепно-мозговая травма и отек мозга. Врачи считают, что его нужно срочно перевезти в другую больницу, однако опасаются, что состояние мужчины не позволит провести транспортировку.

Больше всего, по словам медиков, повезло водителю фуры — гражданину Сербии. Несмотря на то, что кабину полностью смяло, мужчина отделался ссадинами и испугом.

При этом пассажиры автобуса рассказали, что с самого начала поездки заметили за водителем странное поведение. По их словам, тот вел себя агрессивно и грубил пассажирам.

«Вел себя странно, обзывал нас», — заявила одна из пассажирок.

Компания-перевозчик утверждает, что водитель был опытным, но его поведение никак не прокомментировала.