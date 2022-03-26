Нацистский киевский режим подотчётен только Западу, и только Запад может остановить его многочисленные преступления. Преследования политолога Михаила Погребинского должны стать известны зарубежным политикам, заявил директор Института политических исследований Сергей Марков

Об этом он рассказал в комментарии Украина.ру

Ранее Telegram-канал Украина.ру опубликовал информацию о том, что в доме Погребинского проходит обыск. Сообщается, что киевские силовики могут пойти на арест политолога.

— Комментарий Сергея Маркова: Сергей Марков: кто он © РИА Новости, Нина Зотина

– Вы знаете, я только что написал обращение ко всем экспертам на Украине с просьбой не геройствовать, а делать главное — сохранить свою жизнь. Сейчас там абсолютно разнузданный террор. Михаил Погребинский как раз не геройствовал, он вообще молчал все эти дни, но за центристскую позицию, за разумность, он подвергается этим жесточайшим политическим репрессиям. Скоро выйдет моё интервью британскому радио, я обязательно скажу о том, что Погребинский арестован.

Мы должны защитить людей, которые подвергаются этим чудовищным репрессиям. Конечно, его жизнь под угрозой, жизнь его близких под угрозой. Гестапо особенно свирепствовало в конце 1944-45 годов, точно так же бандеровский террористический режим особенно свирепствует сейчас. Мы должны чётко понимать — нет никакого правительства Украины, есть банда военных преступников, иностранных агентов и авантюристов, готовых служить даже дьяволу за деньги. Они проводят политику государственного террора против народа Украины.

Я знаю, что такая же ситуация случилась с Дмитрием Джангировым, который был арестован. Юрий Ткачёв в Одессе. Многие, многие другие чуть меньше известные люди были захвачены этим агонизирующим террористическим режимом.

Поэтому специальная военная операция является абсолютно необходимым, единственным средством для защиты людей. Пока, как мы видим, мы не можем полностью защитить людей, потому что эта террористическая группировка смогла поставить под свой контроль достаточно сильную украинскую армию и заставить её служить себе. Украинские силовики проникли в дом Михаила Погребинского © скриншот видео Первый канал

Украинская армия сейчас выглядит как Вермахт — как Вермахт обслуживал преступный нацистский режим, точно так же украинская армия обслуживает киевский режим.

- Что сейчас российская общественность может предпринять, чтобы спасти Погребинского?

– Говорить об этом в СМИ, добиться того, чтобы это вышло в западные СМИ, были звонки от западных лидеров с требованием отпустить Михаила Погребинского. Он в заложниках. Понятно, что его нахождение в заложниках не будет влиять на действия российской армии, но необходимо обратить на это внимание общественности.

Погребинский никогда не поддерживал ни Крыма в составе России, ни восстание Донбасса против хунты. Он занимал спокойную, центристскую позицию. Единственная его вина перед киевской властью — это то, что он не бесновался в русофобской истерике. За это его и взяли.

Нам нужно пробиваться в международные СМИ. Помните, как украинский врач публично призвал калечить российских пленных? Это было максимально растиражировано в российских СМИ, попало на стол к западным политикам, были звонки в Киев с требованием это убрать. И это убрали. Человек извинился, сказал, что "не это имел в виду", хотя именно это он и имел в виду.

То же самое — когда над первыми российскими пленными издевались, это было показано и попало на стол к западным политикам. Были звонки, Запад сообщил в Киев, что эти случаи дискредитируют их поддержку. Был приказ после этого прекратить издевательства над пленными. Киевский режим не является независимым, это марионеточный режим, находящийся под контролем западных политиков, через них и надо действовать.