Богдан Безпалько: кто он
Богдан Безпалько: кто он
© РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк
Об этом он рассказал в комментарии изданию Украина.ру.

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский сделал несколько заявлений. Он, в частности, сказал, что рано или поздно начнется диалог между Россией и Украиной, чтобы остановить боевые действия, и отметил, что обратился к бухарестской девятке с просьбой об оборонной помощи Украине и санкциях против РФ.

Комментарий Богдана Безпалько:

— Зеленский сейчас ни на что не рассчитывает, у него истерика. Сначала он говорил, что «весь мир с нами», а теперь он говорит, что обращался к руководителям 27 государств, и что никто из них не хочет давать Украине гарантии и принимать ее в НАТО. Все обещают борьбу с Россией и санкции, но никто Украину не поддерживает. Зеленский даже употребил просторечное эмоциональное выражение «Честно, никто». Поэтому я не знаю, из кого он собирается создавать коалицию. Особенно учитывая тот аспект, что никто не собирался воевать за Украину и не будет.

Сейчас вопрос переговоров России с Украиной обсуждать рано. Россия сначала добьет военную инфраструктуру Украины, возможно, возьмет под свой контроль ключевые точки и уже после этого предложит переговоры. Но в любом случае эти переговоры будут вестись с представителями Запада. Украина, скорее, просто поменяет политическую систему.

Лучше поздно, но навсегда. Почему личная ночная капитуляция Зеленского ничего не стоит
Лучше поздно, но навсегда. Почему личная ночная капитуляция Зеленского ничего не стоит
© REUTERS,

В идеале следовало бы федерализировать Украину, чтобы там пришли к власти те политические силы, которые согласились бы на отмену антирусских законов, на государственный статус русского языка и непримиримую борьбу с националистами. Пусть ВСУ сражаются не с вооруженными силами РФ, а с каким-нибудь батальоном «Азов», тем более что инциденты были даже во время нынешних боевых действий.

Пусть берут эти «азовы», «торнады» и «айдары» и отправят их куда-нибудь к Бандере. Тогда мы можем начать переговоры. Но это будет уже другая Украина. Не на основе Минских соглашений, а на основании военного поражения. 