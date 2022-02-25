Россия сначала добьет военную инфраструктуру Украины, возможно, возьмет под свой контроль ключевые точки и уже после этого предложит переговоры. Но в любом случае эти переговоры будут вестись с представителями Запада, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

Богдан Безпалько: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Украина.ру.

Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины и все цели носят исключительно военный характер. Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса.

Позднее президент Украины Владимир Зеленский сделал несколько заявлений. Он, в частности, сказал, что рано или поздно начнется диалог между Россией и Украиной, чтобы остановить боевые действия, и отметил, что обратился к бухарестской девятке с просьбой об оборонной помощи Украине и санкциях против РФ.

Комментарий Богдана Безпалько:

— Зеленский сейчас ни на что не рассчитывает, у него истерика. Сначала он говорил, что «весь мир с нами», а теперь он говорит, что обращался к руководителям 27 государств, и что никто из них не хочет давать Украине гарантии и принимать ее в НАТО. Все обещают борьбу с Россией и санкции, но никто Украину не поддерживает. Зеленский даже употребил просторечное эмоциональное выражение «Честно, никто». Поэтому я не знаю, из кого он собирается создавать коалицию. Особенно учитывая тот аспект, что никто не собирался воевать за Украину и не будет.

Сейчас вопрос переговоров России с Украиной обсуждать рано. Россия сначала добьет военную инфраструктуру Украины, возможно, возьмет под свой контроль ключевые точки и уже после этого предложит переговоры. Но в любом случае эти переговоры будут вестись с представителями Запада. Украина, скорее, просто поменяет политическую систему. Лучше поздно, но навсегда. Почему личная ночная капитуляция Зеленского ничего не стоит © REUTERS,

В идеале следовало бы федерализировать Украину, чтобы там пришли к власти те политические силы, которые согласились бы на отмену антирусских законов, на государственный статус русского языка и непримиримую борьбу с националистами. Пусть ВСУ сражаются не с вооруженными силами РФ, а с каким-нибудь батальоном «Азов», тем более что инциденты были даже во время нынешних боевых действий.

Пусть берут эти «азовы», «торнады» и «айдары» и отправят их куда-нибудь к Бандере. Тогда мы можем начать переговоры. Но это будет уже другая Украина. Не на основе Минских соглашений, а на основании военного поражения.