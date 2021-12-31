Вальтер Мартинес: Запад использовал внутренние противоречия для развала СССР

Известный в Латинской Америке уругвайский военный корреспондент и ветеран международной журналистики вспомнил известных людей, у которых он брал интервью и рассказал о причинах возникновения военных конфликтов

«Здравствуйте, друзья, члены экипажа нашего любимого, загрязнённого и единственного космического корабля, который, совершив ещё один оборот вокруг своей воображаемой оси, продолжает генерировать стремительно развивающиеся события».

Этой своей «коронной» фразой Вальтер Мартинес не один десяток лет начинал программу «Досье», вечерний часовой обзор событий в мире, на разных каналах венесуэльского телевидения, а в минувшее десятилетие, благодаря международному латиноамериканскому каналу «Телесур», о нём узнали и в других странах Латинской Америки.

- Профессор Вальтер, ровно 30 лет назад развалился СССР. 25 декабря о своей отставке заявил Михаил Горбачёв и это стало последней точкой в истории СССР. Что вы делали в то время? Каковы были ваши политические убеждения? Поддерживали ли вы процесс дезинтеграции СССР или были против него?



— В это время я уже выпускал мою программу «Досье». Мы не ограничивались тем, что говорили информационные агентства, и не «покупались» на их толкование и редактирование; скорее, мы сами интерпретировали события в результате анализа, выполняемого с профессиональной этикой, справедливостью и логикой, и собственным стилем. Американский профессор-международник: Украина повторяет ошибку Грузии 2008 года © РИА Новости, Михаил Метцель / Перейти в фотобанк

Таким образом, нам удалось сделать из «Досье» действительно альтернативный источник международной информации, орган независимой журналистики; это было непростая задача, и она никогда не будет простой. На журналиста, который хочет честно и правдиво работать, всегда оказывается слишком много давления.

Меня сформировала журналистика. Я иду туда, куда требуется; я освещал шесть военных конфликтов и брал интервью у кого угодно: от палестинца Абу Нидаля, которого разыскивали все спецслужбы (включая людей Ясира Арафата) до матери Терезы Калькуттской, а также у Джимми Картера, Саддама Хусейна, Муамара Кадаффи, Ариэля Шарона, Михаила Горбачёва, Фиделя Кастро и Уго Чавеса.

Я всегда был и остаюсь левым христианином, где бы я не жил — от моего родного Уругвая до моих любимых Венесуэлы и Кубы. И в первую очередь, я антиимпериалист и интернационалист.

Я никогда не выступал за разрушение какой-либо страны, и, естественно, я был против развала СССР. Сейчас Россия восстановила своё достоинство и экономическую мощь; вместе с Китаем она обладает военным потенциалом, который, я думаю, является не агрессивным, а сдерживающим.

- Как вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию на постсоветском пространстве?



— После распада СССР между Россией и бывшими советскими республиками возникли разнообразные схемы сотрудничества, жизнеспособные и основанные на взаимном уважении. Таким же образом можно было сохранить дружбу и мир между республиками, не входившим в СССР, но которые находились в зоне его влияния СССР. Оснований для конфронтации ни с одной из них не было. Уроки постсоветских стран. Как борьба за национальное государство приводит к потере и нации, и государства © РИА Новости, Руслан Шалапуда / Перейти в фотобанк

Однако, сегодняшняя ситуация для России является весьма сложной в дипломатическом и военном отношении; эта страна не имеет колонизаторских или завоевательских амбиций. Она делает ставку на дипломатию, но не перестаёт готовиться в экономическом и военном отношении перед лицом провокаций, о которых сообщается каждый день.

С одной стороны, [во время распада СССР] при анализе ситуации много говорилось о том, что НАТО следует ликвидировать. Тем не менее, этот военный блок удвоил число стран-членов и партнёров. Таким образом Запад окружает Россию.

Также существует тема так называемой «приватизации» войны: сообщается об участии частных компаний в военных конфликтах. Иногда их используют в провокационных целях, чтобы применить химическое оружие и обвинить в этом неудобных для Запада лидеров. Это не раз случалось в Сирии, обвинения выдвигались против президента этой страны Башара Асада, но затем выяснялось, что это ложь. И буквально на прошлой неделе Россия сообщила о плане действий на Украине с применением химического оружия, и обвинила в этом американские частные компании. Асад: США использовали опыт «оранжевой революции» для Латинской Америки © РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Но Россия, на мой взгляд — это хороший шахматист с поразительным терпением и мастер дипломатии; она обладает выдающейся дисциплиной и хитростью змеи; это военная держава, ядерный арсенал которой сопоставим с американским, и вновь разработанные военные системы тоже не отстают.

Все эти аспекты делают её отличным игроком перед лицом продолжающихся провокаций Запада. И она очень хорошо понимает концепции гибридной войны, нетрадиционной войны, комплексной обороны, и тому подобные.



— По истечении 30 лет после развала СССР возник новый геополитический конфликт между США и теперь уже Россией, которые борются за свою гегемонию в мире. В этом процессе активно участвуют и Китай, ЕС. Как вы считаете, эти процессы как-то связаны с развалом СССР или нет? И, если связаны, то как?

— Детали отличаются, но главное остаётся: Запад против России. Распад СССР имел различные основные и дополнительные причины. Сыграли свою роль внутренние противоречия в СССР, культурные и пограничные конфликты между некоторыми бывшими республиками СССР. Но, независимо от происхождения таких конфликтов, очевидно, что они были довольно сильно использованы Западом для распада Советского Союза. И сегодня их снова используют или стимулируют, чтобы они служили рамкой для постоянного сценария, где НАТО выступает против России. «Оттолкнуть НАТО далеко от границ России». О чём будут говорить Путин и Байден © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

И давайте не забывать стратегию американских имперских чиновников, осуществляемую спецслужбами: незаметное подталкивание к хаосу, подмена ценностей другими, ложными; поощрение деспотизма, коррупции, взяточничества и беспринципности государственных чиновников; и многие другие формы вмешательства.

Сегодня к этому возрождению конфронтации между Востоком и Западом добавляются многие переменные, которых не было во время СССР, все виды напряжённости, которые, по оценкам Запада, заставили бы Россию отвлечься, в то время сам Запад сосредоточен почти исключительно на враждебных действиях против России.

В настоящее время Россия, помимо современного оружия, уделяет внимание интернету, психологическим атакам, противопартизанской борьбе, использованию меньших по численности подразделений с высокой оперативной и технологической специализацией, и имеются также намёки на использование «частного сектора» в военных действиях.

На этих элементах Россия строит свою защиту, будучи уверена, что они позволят эффективно противостоять угрозами, с которыми она сталкивается, будь то военные действия или санкции.

- Развал СССР привел к формированию так называемого одполярного мира, который существует по лекалам правительства США. Как вы оцениваете его, что, с вашей точки зрения, является плюсом, а что минусом в этой однополярной системе?



— Это похоже на вопрос, взятый из девяностых годов, когда в результате распада СССР считалось само собой разумеющимся, что существует однополярный мир, с одним «западным» полюсом во главе с США.

Лавров: Однополярный мир теперь в прошлом © МИД РФ / МИД РФ / Перейти в фотобанк

После этого можно было бы ответить на такой вопрос.



- Как вы считаете, почему в мире в последние полтора-два десятка лет произошло так много войн? Что является их движущей силой? Почему мир, после развала СССР, не стал гармоничнее, добрее, милосерднее?

— Марксист сказал бы, что причины войн связаны с экономическими отношениями. Я не буду оспаривать эту позицию.

Но, если взглянуть с чисто человеческой точки зрения, то я считаю, что существует множество причин войн, которые связаны со слабостями, недостатками, негативными ценностями и человеческим фактором. Поэтому происходит так много войн, агрессий, массовых убийств; причина — духа или психология человека. Давайте тогда поговорим о причинах или человеческом факторе.

Один из таких факторов — нездоровое стремление к власти. Чистое честолюбие и чистое зло. Примеров много. Но здесь я сошлюсь только на один механизм, действующий против двух стран: европейский сионизм, известный как Израиль, который ведет беспощадную войну против Палестины и Йемена. Что сейчас происходит в Йемене? © РИА Новости, Шохди Аль-Суфи / Перейти в фотобанк

Я подчёркиваю: сионизм, а не иудаизм. Не следует путать термины, и я пользуюсь этим интервью, чтобы ещё раз выразить свое глубокое уважение абсолютно ко всем религиям и верованиям, а также к атеизму; я испытываю особое уважение, в частности, к иудаизму, к моим братьям по Ветхому Завету.

Рекомендую статьи Сусаны Халиль (канадская журналистка палестинско-венесуэльского происхождения — Ред.), которые помогут разобраться в разнице между иудаизмом и сионизмом.

Почему я говорю о сионизме? Из-за упомянутых тем — жестокости и стремления к власти, которые стали решающими в том, что в этих странах происходят войны и массовые убийства гражданского населения, в том числе детей.

Мы все знаем про Палестину, мы всё видели, и приходили в ужас от происходящего там.

Что касается другого конфликта, в Йемене, то его пытаются скрыть. Необходимо сказать, что из сообщений международных информационных агентств мы можем понять, что настоящий глава коалиции богатых стран, атакующих очень бедную страну, Йемен, это израильский сионизм. У него большие геополитические интересы в районе Аравийского моря. «Венский штрудель» сионизма и антисемитизма: от Теодора Герцля до Адольфа Гитлера © commons.wikimedia.org,

Еще один человеческий фактор — это стремление «псов войны» (производителей вооружений — Ред.) к разжиганию конфликтов с целью стимулирования продажи оружия.

Следующий фактор — это зависть некоторых граждан одной страны к тому, что провидение даровало другой. Зависть собирает много негативной энергии, которая и материализуется в атаках на соседнюю страну.

Ещё один фактор — страх: страна, которая имела влияние и власть в экономических или военных вопросах, которую она под влиянием объективных или субъективных причин постепенно теряет, является движущей силой конфликтов и войн. Вальтер Мартинес: кто он © commons.wikimedia.org, Ricardo Patiño

Еще один фактор — человеческий эгоизм.

Он приводит к тому, что даже если страна имеет достаточно, она не хочет, чтобы у других была такая же ситуация, и чтобы предотвратить это, она может способствовать дестабилизации и конфликтам.

Какова бы ни были материальные причина войн, всегда есть фактор человеческих недостатков и антиценностей.