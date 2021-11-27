Кристина Мельникова о том, как правда о Донбассе пробивает официоз Запада

В начале ноября в сердце Чехии открылась выставка, посвящённая войне в Донбассе. На фотовыставке в Праге представлены фотографии, сделанные военным корреспондентом Кристиной Мельниковой за годы работы в Донбассе

В Германии открылась фотовыставка о трагедии в Донбассе © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк Кристина Мельникова.

— Кристина, расскажи о выставке. Из каких работ она состоит, где была открыта, сколько продлится? Кто был на открытии и как прошло открытие выставки?

— Выставка открылась в галерее Futura на улице Политических заключенных, 9, в Праге, и продлится она до конца текущего года. Выставку открывала депутат Европейского парламента и председатель Коммунистической партии Чехии и Моравии Катерина Конечна, которая вместе с фоторедактором газеты Halo noviny Романом Блашко организовала это мероприятие.

На выставке представлены мои фотографии, снятые за годы работы в Донбассе и во время 44-дневной войны в НКР. Они входили в мои текстовые репортажи, поэтому, конечно же, требовали контекста и пояснений. Поэтому я регулярно встречалась с людьми и рассказывала им истории героев тех или иных работ. Во время открытия выставки Катерина Конечна сказала, что всегда боролась против диктата военно-политических союзов и, как политик, искала пути к миру.

Донецкий фотограф: Сейчас не снимают, а «фоткают» © Facebook, Александр Витков

На следующий день после открытия выставки я встречалась в чешском Сенате с сенатором Ярословом Доубравой, который поздравил меня с открытием выставки и вручил письмо с благодарностью. Он в свое время выступал против бомбардировок Югославии, был в этой стране в ее тяжелые годы, а в 2014 году ездил в Донбасс и даже написал книгу о своих впечатлениях.

Было очень приятно не только внимание к Донбассу, к моей работе, но и знакомство с этими людьми. Это потрясающие люди, которые не боятся идти против течения и в условиях гегемонии русофобской прозападной повестки пытаются узнавать и доносить альтернативную информацию. Я на протяжении этого года опубликовала несколько интервью с жителями Донбасса в издании Halo noviny. И предполагалось, что мы полетим в Прагу вместе с моими героями, Ольгой Сидоренко и Светланой Симбирцевой, жившими долгое время на линии фронта. Однако у них возникли трудности с документами, и чтобы не отказываться от идеи полностью, было решено провести выставку моих работ.

— При помощи какой техники ты делала фотографии? Кто изображён на фото и по какому принципу они отбирались?

— Сони Альфа 7 II. В 2017 году я купила этот на тот момент передовой фотоаппарат в кредит из соображений идейных и честолюбивых, делать фото и дополнять ими свои тексты. Ни одно из этих фото я не продала, не заработав на них ни гроша, а после публикации фотографий архивы не хранила, не надеясь, что когда-либо будет возможна выставка, потому что не видела заинтересованности в них. Увы, так пропало немало теперь уже ценных с исторической точки зрения фото.

Например, несколько поездок к Пятнашке на передовую, которая уже разбита и недоступна для съемок. Раньше я тоже писала о Донбассе, но тогда мы ездили с моим другом и фотографом Рамилем Сафиным. Фото в выходивших до 2017 года текстах принадлежали ему. Как я уже объяснила, архивов стройных не было, системы тоже. Потому что я не занималась фотопроектами, я дополняла свои тексты. Я собрала все наиболее важные для меня уцелевшие фотографии, и мы вместе с Романом Блашко отбирали их, руководствуясь исключительно соображениями эстетическими и смысловыми. Никакого цензурирования и запретных тем не было.

— Кристина, как вообще так вышло, что выставка стала возможна в Европе? Мы же прекрасно знаем европейское отношение к проблеме Донбасса и тут такой прорыв информационной блокады.

«Арт-Донбасс»: искусство прошлого и настоящего. К Международному дню музеев © предоставлено автором

И я понимаю, насколько на самом деле важно было то, что мы делали общими усилиями. Причем в регионах Чехии мои выступления длились по несколько часов (я рассказывала о своем журналистском опыте и мы на проекторе показывали фото с моими комментариями и работой переводчика, все это было достаточно долго), но никто не уходил, все заинтересованно слушали. Для людей это был как глоток чистого воздуха, потому что официоз и так называемый мейнстрим твердит им прямо противоположное.