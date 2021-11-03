«Точка невозврата», после которой большая часть Земли превратится в выжженную пустыню, будет пройдена, как полагают многие ученые, уже к 2030 году, говорит писатель Владимир Видеманн, живущий в Лондоне

— Владимир, в Глазго начала работу крупнейшая конференция по климату со времени последней, прошедшей в 2015 году в Париже. Какие цели ставят ее организаторы? Чего они ходят добиться? Стоит ли нам ждать каких-то сюрпризов, скандалов, интриг? Какими могут быть итоговые решения?

— Главная задача саммита — выработать согласованные меры для остановки нагревания планеты, в идеале — для последовательного снижения средней температуры. Считается, ее росту способствуют промышленные выбросы, в результате которых вокруг земли формируется своеобразный барьер, не позволяющий излишкам тепла уходить в космос.

В результате происходит таяние ледников, земля оголяется и еще больше впитывает солнечных лучей, что ведет к опасным климатическим диспропорциям: выбросу метана, изменению воздушных и океанических течений, затяжным периодам изнурительной жары, но также и к аномально холодным зимам в отдельных регионах.

Причем «точка невозврата», после которой большая часть нашего шарика будет последовательно превращаться в выжженную пустыню, будет пройдена, как полагают многие ученые, уже к 2030 году. А для этого средняя температура по планете должна вырасти всего на полтора градуса!

Снижение роста температуры потребует осуществление целого ряда масштабных геоинженерных проектов — удаление из атмосферы углекислоты и ее захоронение (вариант — создание из нее топлива), заморозки полюсов (например, через увеличение отражательной способности облаков над ними), озеленение океанов через их засев водорослями и т. д.

Кроме того, нужно прекратить вырубку леса, перестать жечь уголь, и к 2040 году полностью перейти на чистую энергетику. Все эти мероприятия уже в ближайшее десятилетие потребуют, по оценке специалистов, до 10 триллионов долларов. Но за чей счет? Это главный вопрос. Владимир Видеманн: кто он © Facebook, Ирина Гордеева

Тем более что на саммит не приехал глава Китая — главного «спонсора» вредоносных выбросов в атмосферу планеты. А без Китая никакие проблемы с остановкой потепления конструктивно решаться не могут. Так же, как и без США — второго главного экологического «грешника» в мире. И хотя президент Джо Байден приехал в Глазго, вряд ли он щедрой рукой развяжет кошелек.

Тем более что растущий американский бизнес со сланцевым газом основан на совершенно антиэкологических способах добывания последнего: при бурении горизонтальных скважин растет сейсмоактивность в связи с изменением структуры недр, загрязняются грунтовые воды и почвы, в атмосферу выбрасывается метан, который является даже более мощным парниковым газом, чем углеводород. Но, как говорят оптимисты, спасибо Байдену хотя бы за то, что вообще приехал, возобновив до этого участие США в Парижском соглашении по климату, из которого Дональд Трамп вообще вышел!

Так что вряд ли в этот раз будут какие-то прорывные решения. Скорее всего, все отделаются общими словами, «сверят часы», выскажут взаимные претензии и уже к следующей сессии климатического саммита, в ноябре 2022 года, подойдут — будем надеяться! — более конструктивно.

— С чем связано отсутствие на мероприятии лидеров России и Китая? Что за этим стоит?

— Председатель Си [Цзиньпин] не приехал, как мне кажется, ввиду того, что китайская экономика испытывает в настоящее время системный кризис, чему свидетельство — обрушение крупнейших строительных компаний страны, притом что бизнес с недвижимостью составляет до трети всей мощи китайской экономики.

И в этих условиях, при наличии угольной энергетики как основного драйвера китайской промышленности, договариваться о каком-то снижении выбросов не представляется Пекину целесообразным. Скорее наоборот: от китайского руководства в преддверии перевыборов в ЦК КПК следует ожидать попыток спасти национальную экономику любым путем, вплоть до самого вредоносного с точки зрения экологической экспертизы. Тем более что экологическое сознание в стране практически отсутствует, а вот стремление обогащаться здесь и теперь растет, как никогда.

Что касается президента Владимира Путина, то, мне кажется, ему просто не улыбается выступать в роли мальчика для битья и оправдываться за энергетическую политику России перед самозванными прокурорами в их собственном логове. Тем более что отбиваться пришлось бы одному, без поддерживающего локтя Си.

А так Москва и Пекин как бы посылают сигнал: мы — альтернативный полюс, без нашего участия вы все равно ничего не решите! Соглашусь, что для экологии и судеб планеты это не очень хорошо, но ведь все прекрасно понимают, что текущие политические интересы элит и долгосрочные экологические интересы населения пересекаются, в основном, только на уровне риторики, да и то противоречивой.

— Как снизить объемы углекислого газа, выбрасываемого в атмосферу? Что может этому способствовать? Если этого не добиться, то как это отразится на глобальном человечестве? Насколько серьезна «зеленая энергетика» в деле глобального потепления?

— Для этого нужно, прежде всего, минимизировать сжигание ископаемого топлива — угля, нефти и природного газа. Кроме того, прекратить вырубку лесов. Если этого не сделать, то, если ученые правы, широкая полоса густонаселенного побережья окажется в обозримом будущем затопленной, а существенная часть планеты станет необитаемой из-за высоких температур, отсутствия пресной воды и деградации растительного покрова. Соответственно, огромные массы населения, которые продолжают увеличиваться, ринутся в оставшиеся оазисы, со всеми последствиями.

Существуют, конечно, и иные взгляды на проблему глобального потепления. В частности, высказывается мысль, что такое потепление — часть естественного температурного цикла Земли, неоднократно переживавшей сменяющиеся периоды радикального потепления и похолодания. Однако, как уверено большинство ученых, щит в атмосфере планеты, блокирующий выброс излишков тепла в космос и ответственный за парниковый эффект, имеет чисто рукотворную природу и образован в результате сжигания ископаемого топлива.

Именно он является главной проблемой, а не естественные циклы потепления-похолодания. Соответственно, с ним и нужно бороться, а остальные меры носят сопутствующий характер.

С другой стороны, на проблеме борьбы с потеплением многие желали бы заработать. Видимо, именно этим обусловлен активно пропагандируемый флагманами современного капитализма переход к «зеленой энергетике». Это не значит, что «зеленая энергетика» фейк сама по себе, но на ее внедрении глобальные корпорации хотели бы компенсировать свои убытки из-за отказа от привычной «ископаемой энергетики». Насколько это возможно — вопрос другой.

Может быть, и возможно. А может быть, и нет, и в результате «зеленая революция» будет заведена в тупик из-за банального желания к обогащению капитанов современного капитализма, не способных наступить на горло собственной песне. После нас — хоть потоп! Буквально!

— А теперь о другой глобальной проблеме. Какова в настоящий момент ситуация с ковидом в мире? Когда все-таки удастся победить болезнь? Ждут ли нас какие-то глобальные потрясения в связи с этой эпидемией?

— Ковид — это вишенка на торте, изготовленном из трех ингредиентов: экологического, экономического и демографического кризисов. Эти три формы кризиса действуют совместно, нераздельно-неслиянно. В сущности, для реального оздоровления экологии требуется переход к новой экономической формации, где принцип максимизации прибыли любыми средствами уступает место принципу снижения любыми средствами экологических затрат. Если угодно, тут можно говорить о какой-то форме «экологического социализма».

Инклюзивный капитализм Клауса Шваба — шаг в этом направлении. Тут Шваб выступает как Савва Морозов — крупный капиталист, готовый спонсировать антикапиталистическую революцию в парадоксальном стремлении заработать на ее бонусах.

Но что делать с демографическим кризисом? Может ли он «рассосаться» за счет внедрения новой зеленой экономики, вплоть до экологического социализма? Современные апологеты глубинной экологии считают, что оптимальное количество обитателей планеты не должно превышать порядка 500 миллионов человек, что соответствует уровню 1400 года.

Миллиард («золотой»?) — это уровень 1800 года. Тоже, казалось бы, терпимо. К началу Второй мировой войны население Земли составляло 2,5 миллиарда человек. А сегодня оно приближается к 8 миллиардам. К 2100 году, когда все обещаемые учеными экологические кризисы развернутся в полную силу, на планете будет жить 11 миллиардов человек, после чего планируется спад населения до 6 миллиардов к началу 23 века.

Но это — сухие прогнозы, за достоверность которых никто не отвечает. Тем более никто не знает, как будет развиваться глобальная эпидемиологическая ситуация. Один ковид чего стоит! Порой мне кажется, что этот вирус подобен биткоину как первой криптовалюте, запущенной в оборот десятилетие назад.

А сколько таких валют сегодня? Так и с ковидом. Не первая ли это ласточка? Никто не знает. Но мир уже начал делиться, по словам профессора Сергея Савельева, на смелых и глупых и умных и осторожных. По всей видимости, ковид окажет свое влияние и на новую экономику, и на демографию, и на экологическое сознание.