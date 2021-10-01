Анна Ревякина в беседе с доцентом Московского государственного университета Дагмар Мироновой о том, кто будет новым федеральным канцлером Германии и о силе, способной помешать «Северному потоку — 2»

Дагмар Миронова: какими были 16 лет Ангелы Меркель у власти © old.polit.msu.ru — Дагмар, на ваш взгляд, кто станет следующим федеральным канцлером Германии?

— Это вопрос, на который при сегодняшней расстановке сил, сложно дать ответ. Это может быть и Армин Лашет, и Олаф Шольц, и Роберт Хабек от «Зеленых». Возможны абсолютно все варианты по той простой причине, что пока нет коалиции. Все зависит от того, какая будет в итоге коалиция. И когда она будет, это не очень-то пока ясно. На данном этапе идут предварительные переговоры. Всех со всеми.

— Мы знаем, что немецкие социологи и аналитики, прогнозировавшие исход выборов, ошиблись минимально. Как вы лично, Дагмар, оцениваете итоги выборов, что для вас стало неожиданностью?

— Во-первых, мы видим, что разница между двумя ведущими партиями незначительная. Полтора процента. Это говорит о том, что в немецком обществе наблюдается сильный разлад по вопросу, кто должен быть. Хотя, действительно, по опросам это было ожидаемо.

Конечно, я не думала, что такой результат будет у левых. Они не добрали те самые пять процентов. Левые выиграли в трех избирательных округах. В итоге они получили право на 39 мест. Этого я не ожидала, все же левые на востоке были достаточно популярны. И по опросам в том числе.

Странные выборы преемника Меркель: как смена власти в Германии повлияет на Россию и Украину © REUTERS, Fabian Bimmer

Впервые, кажется, с 1949 года вошел один представитель Южношлезвигского союза избирателей. Для этой партии не существует пятипроцентного барьера.

Представитель Южношлезвигского союза избирателей победил на своем избирательном округе. Это тоже удивительно. И конечно, всё это сигнализирует нам о том, что народ Германии хочет каких-то изменений, но люди пока не могут четко сформулировать, каких именно изменений они хотят. Дагмар Миронова: кто она © old.polit.msu.ru

Внутри ХДС, например, звучат голоса, которые говорят о том, что по сути дела не надо сейчас стремиться к правительственной ответственности, а надо сидеть в оппозиции.

— Пожалуй, самыми удачными эти выборы можно считать для «Зеленых». Дагмар, как вы считаете, то, что «Зеленые» набрали такой высокий процент, чем это чревато? Многие немцы, говорят, обеспокоены конкретно этим результатом.

— «Зеленые» набрали почти девять процентов, для них это отличный результат. Фактически прирост у них в шесть процентов. Или около того. Но тут есть важный момент: сами «Зеленые» считают, что почти девять процентов — это недостаточно высокий результат. «Зеленые» рассчитывали на большее, думали, что будет около 15 процентов. Если «Зеленые» попадут в правительство, то, бесспорно, они начнут продавливать некоторые решения, которые экономически не совсем будут выгодными для Германии, но которые, конечно, будут нацелены на защиту климата, окружающей среды и так далее. «Зеленые», мягко говоря, не в восторге от «Северного потока — 2».

«Северный поток — 2»: Победитель выборов в Германии поддерживает запуск проекта, а цена газа в Европе превысила 1000 долларов © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Что касается «Зеленых», то они со своим кандидатом забили себе гол в собственные ворота. Потому что Анналена Бербок не совсем соответствовала своими выступлениями и деятельностью ожиданиям. Именно поэтому сейчас речь идет о сопредседателе, а не о ней. Думаю, что именно Роберт Хабек будет брать на себя всю основную ответственность.

— Есть ли в Германии какая-то сила, которая может помешать «Северному потоку — 2»? Или этому проекту уже ничего не помешает?

— Я думаю, что этот проект осуществится, хотя бы потому, что экономика требует газа. Таковые потребности сегодняшнего дня. Германии нужна стабильная поставка газа. И ее сможет обеспечить «Северный поток — 2». А то, что периодически кто-то из игроков выступает против, то мы тоже должны учитывать, что популизм в политике еще никто не отменил.