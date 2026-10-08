Борец за свободу и "гуманитарные бомбардировки": 90 лет со дня рождения Вацлава Гавела
© Фото : Открытый источникВацлав Гавел, 2011 год
© Фото : Открытый источник
Вацлав Гавел был одной из самых ярких личностей чехословацкой, а позже чешской культурной и политической сцены XX века. Однако ныне его имя ассоциируется с разрушением: сначала Чехословакии, а потом и Югославии
Вацлав Гавел родился 5 октября 1936 года в семье, которая на протяжении нескольких поколений принадлежала к привилегированным пражским слоям общества. Его дядя был владельцем пражской киностудии "Баррандов", которую до Второй мировой войны называли "Европейский Голливуд", а его дед занимался недвижимостью.
Всё изменилось с началом Второй мировой войны, а затем с установлением в стране коммунистического режима. Имущество семьи было конфисковано, а Вацлаву не позволили получить гуманитарное образование и работать по собственному выбору. В 1948 году юноша был исключён из средней школы как сын противника нового режима. В 1950 году он был принят на работу в химическую лабораторию и одновременно начал учиться в вечерней гимназии в Праге. В 1954 году он получил свидетельство о среднем образовании, и через год поступил в Чешский технический университет (ЧТУ) на транспортный факультет, где учился до 1957 года. Вацлав безуспешно пытался перевестись в факультет кино, после чего не был принят назад в ЧТУ и два года проходил срочную службу в чехословацкой армии.
В начале 1960-х Гавел стал драматургом в одном из пражских театров. Его пьесы ставились как в Чехословакии, так и за рубежом. В 1966 году ему также удалось закончить заочное отделение театрального факультета Академии исполнительских искусств в Праге.
Гавел не был активным участником протестов против ввода советских войск, однако 21 августа 1968 года из студии радио в Либерце он призывал к поддержке свергнутого руководства ЧССР во главе с Александром Дубчеком. Именно Гавел стал голосом тех, кто призывал к сопротивлению коммунистическому режиму на идеологическом уровне.
В конце 1969 года другой чешский писатель, Милан Кундера, опубликовал эссе "Чешская судьба". Последняя состоит в постоянном нахождении в центре геополитических противоречий и борьбе с внешними силами. Гавел в начале 1969-го подверг эти представления резкой критике, заявив, что никакой предопределённости "чешской судьбы" не существует, да и в "Пражской весне" не было ничего национального – это была просто попытка вернуться к "норме", которой Гавел считал западную демократию.
К дискуссии подключился ряд известных публицистов того времени, причем большинство из них поддержало Кундеру. Однако опыт "режима нормализации" заставил большинство местных интеллектуалов пересмотреть оценки и согласиться скорее с точкой зрения Гавела.
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"Режим нормализации" во главе с Густавом Гусаком, удалив активных участников "Пражской весны" из общественной жизни, принял в качестве официальной интерпретации событий 1968-го концепцию "братской помощи в борьбе с контрреволюцией".
Издание книг ставшего диссидентом Вацлава Гавела и постановка его пьес были запрещены в Чехословакии. Но они ставились на многих европейских сценах, а в 1969 году Гавел получил австрийскую государственную премию по литературе. Приходившие из-за границы гонорары позволили писателю долгое время не работать, но в 1974 году ему понадобилось подтверждение о трудоустройстве – существовала реальная угроза, что его посадят за "тунеядство".
38-летний Вацлав Гавел устроился подсобным рабочим в трутновской пивоварне, где в подвале катал бочки с пивом марки "Краконош". При этом на работу он демонстративно ездил на "Мерседесе". Через восемь месяцев это представление всем надоело, Гавел уволился.
В апреле 1975 года Гавел отправил письмо генеральному секретарю ЦК Компартии Чехословакии Гусаку, в котором сравнил ситуацию в ЧССР с "покоем морга или кладбища", заявив, что послушание граждан строится не на вере в коммунистические идеалы, а на экзистенциальном страхе.
Гавел изначально задумывал письмо как открытое. Через тайные каналы текст "Открытого письма Густаву Гусаку" передали западным информагентствам (DPA, Reuters, AFP). Оно транслировалось на Чехословакию радиостанциями "Свободная Европа" и "Голос Америки".
Письмо стало первым крупным публичным заявлением Гавела после дискуссии с Кундерой в 1969 году. Этот манифест заложил идейную основу для создания в 1976 году главного правозащитного движения Чехословакии – "Хартии-77" (по названию одноимённого программного документа). Эта организация критиковала правительство ЧССР за невыполнение положений о правах человека, главный упор был сделан на Заключительном акте СБСЕ 1975 года.
Философ Ян Паточка, одним из первых подписавший "Хартию-77" и считавшийся политическим наставником Вацлава Гавела, был арестован 3 марта 1977 года и через 10 дней умер в тюрьме. Сам Гавел в октябре 1977-го по обвинению в "покушении на интересы республики за рубежом" был приговорён к 14 месяцам тюрьмы условно. Но через несколько месяцев он был обвинён в "нападении на государственного служащего при исполнении последним служебных обязанностей" и арестован. До марта 1978 года находился в тюрьме, затем дело было прекращено.
Выйдя на свободу, Гавел стал одним из организаторов Комитета по защите несправедливо преследуемых. 29 мая 1979 года вновь был арестован по обвинению в попытке свержения существующего строя. В октябре 1979 года в ходе судебного процесса над группой диссидентов был осуждён к лишению свободы сроком на 4,5 года. В феврале 1983 года наказание было заменено на домашний арест из-за проблем со здоровьем. Последний раз по политическим мотивам Вацлава Гавела арестовали в январе 1989 года, и продержали в тюрьме до мая, когда было вынесено решение об условно-досрочном освобождении.
17 ноября 1989 года в Праге прошла демонстрация, которая послужила поводом для государственного переворота, вошедшего в историю как "Бархатная революция". За его организацией стояли спецслужбы ЧССР, офицер которых Людвик Зифчак сыграл роль "мёртвого студента", якобы убитого при разгоне демонстрации. Это привело к тому, что протесты превратились в массовые. Лидеры антикоммунистических группировок 19 ноября 1989 года образовали в Чехии политическое движение "Гражданский форум", которое возглавил Гавел.
© Фото : Открытый источникВацлав Гавел и Михаил Горбачёв, 26 февраля 1990 года
© Фото : Открытый источник
Вацлав Гавел и Михаил Горбачёв, 26 февраля 1990 года
Тогдашний начальник пражской милиции Мирослав Штепан позже рассказывал, что после 17 ноября 1989 года была достигнута предварительная договоренность милиции и армии, что "во время демонстраций необходимо обеспечить порядок и спокойствие, но нигде не проводить вмешательств". Незадолго до событий 17 ноября прошла встреча Гавела с главой разведки ЧССР Алоизом Лоренцом, и что именно Гавел должен был стать "решением, которое выбрало советское руководство".
29 декабря 1989 года парламент ЧССР, в чрезвычайном порядке дополненный "демократическими депутатами", избрал своим председателем Дубчека, а президентом – Гавела. В марте 1990 года Федеральное собрание отказалось от прежнего названия страны и разгорелась "война из-за дефиса", очень напоминающая дискуссии о том, как правильно писать – "на" или "в" Украине. Компромиссное написание "Чешская и Словацкая Федеративная Республика" (ЧСФР, с вариантом без дефиса для чешского и с дефисом для словацкого языка) было утверждено лишь в апреле 1990-го.
Хотя проблема с названием страны была решена, новая политическая элита страны пыталась убедить общественность в необходимости окончательного размежевания. В Праге заявляли, что Чехия обременена Словакией (ВВП на душу населения в Чехии действительно был на 20% больше, чем в Словакии), а в Братиславе – что словаки "находятся в унизительном положении в союзном государстве".
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17 июля 1992 года словацкий парламент принял декларацию о независимости Словакии. Президент Чехословакии Гавел, который выступал против раздела, ушёл в отставку 20 июля 1992-го. В сентябре 1992 года был проведён опрос населения Чехословакии. Абсолютное большинство населения выступало против её раздела: в Словакии против этого были 63%, за – 37 %, в Чехии против высказались 64%, за – 36%. Несмотря на это, 25 ноября 1992 года Федеральное собрание ЧСФР приняло закон о разделении страны с 1 января 1993-го. Распад государства получил название "бархатный развод" по причине его бескровности.
26 января 1993 года Вацлав Гавел был избран первым президентом Чешской Республики, побывав, таким образом, президентом двух различных государств. В январе 1998 года был переизбран на очередной пятилетний срок, который завершился в начале февраля 2003 года.
Его второй срок ознаменовался тем, что Чехия, только вступившая в НАТО, приняла участие в агрессии этого блока против Югославии, а сам Гавел вошёл в историю как автор термина "гуманитарные бомбардировки". Весной 1999 года Вацлав Гавел заявил в комментарии французской газете "Ле Монд":
© commons.wikimedia.org / Перейти в фотобанк Вацлав Гавел, Клаус Шваб и принц Уэльский Чарльз на Всемирном экономическом форуме, 1992 год
Вацлав Гавел, Клаус Шваб и принц Уэльский Чарльз на Всемирном экономическом форуме, 1992 год
"Их характер – исключительно гуманитарный: главную роль играют принципы, права человека, которые имеют приоритет даже над государственным суверенитетом. Это делает вторжение в Югославию законным даже без мандата ООН".
Гавел поддерживал политику санкций западных стран в отношении Ирака, был одним из авторов "Письма восьмерых" в поддержку вторжения США в Ирак, опубликованного 30 января 2003 года, за несколько дней до окончания его президентских полномочий.
С начала 1990-х Вацлав Гавел тяжело болел, его оперировали в связи с раком лёгких и кишечника. Всего за время пребывания на посту президента Чехии (с 1993 по 2003 годы) Гавел был госпитализирован более 15 раз и провёл в больнице свыше 200 дней. Несмотря на это, в 2010-11 годах у него был роман с известной писательницей Иреной Оберманновой, о чём она написала в своём романе "Тайная книга". В нём Гавел выведен под образом несвободного мужчины, которого писательница называла "Величайшим чехом".
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Последний политический скандал Гавел спровоцировал за несколько месяцев до своей смерти. В июле 2011 года попечительский совет немецкой премии "Квадрига" решил вручить её Владимиру Путину. Гавел закатил публичный скандал, пригрозив отказаться от этой премии, полученной в 2009 году, вместе с Михаилом Горбачёвым. В итоге премию за 2011-й не вручили никому, а вскоре её и вовсе закрыли.
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