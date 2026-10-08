Борец за свободу и "гуманитарные бомбардировки": 90 лет со дня рождения Вацлава Гавела - 08.10.2026 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20261008/borets-za-svobodu-i-gumanitarnye-bombardirovki-90-let-so-dnya-rozhdeniya-vatslava-gavela-1083606385.html
Борец за свободу и "гуманитарные бомбардировки": 90 лет со дня рождения Вацлава Гавела
Борец за свободу и "гуманитарные бомбардировки": 90 лет со дня рождения Вацлава Гавела - 08.10.2026 Украина.ру
Борец за свободу и "гуманитарные бомбардировки": 90 лет со дня рождения Вацлава Гавела
Вацлав Гавел был одной из самых ярких личностей чехословацкой, а позже чешской культурной и политической сцены XX века. Однако ныне его имя ассоциируется с разрушением: сначала Чехословакии, а потом и Югославии
2026-10-08T08:00
2026-10-08T08:00
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Вацлав Гавел родился 5 октября 1936 года в семье, которая на протяжении нескольких поколений принадлежала к привилегированным пражским слоям общества. Его дядя был владельцем пражской киностудии "Баррандов", которую до Второй мировой войны называли "Европейский Голливуд", а его дед занимался недвижимостью.Всё изменилось с началом Второй мировой войны, а затем с установлением в стране коммунистического режима. Имущество семьи было конфисковано, а Вацлаву не позволили получить гуманитарное образование и работать по собственному выбору. В 1948 году юноша был исключён из средней школы как сын противника нового режима. В 1950 году он был принят на работу в химическую лабораторию и одновременно начал учиться в вечерней гимназии в Праге. В 1954 году он получил свидетельство о среднем образовании, и через год поступил в Чешский технический университет (ЧТУ) на транспортный факультет, где учился до 1957 года. Вацлав безуспешно пытался перевестись в факультет кино, после чего не был принят назад в ЧТУ и два года проходил срочную службу в чехословацкой армии.В начале 1960-х Гавел стал драматургом в одном из пражских театров. Его пьесы ставились как в Чехословакии, так и за рубежом. В 1966 году ему также удалось закончить заочное отделение театрального факультета Академии исполнительских искусств в Праге.Гавел не был активным участником протестов против ввода советских войск, однако 21 августа 1968 года из студии радио в Либерце он призывал к поддержке свергнутого руководства ЧССР во главе с Александром Дубчеком. Именно Гавел стал голосом тех, кто призывал к сопротивлению коммунистическому режиму на идеологическом уровне.В конце 1969 года другой чешский писатель, Милан Кундера, опубликовал эссе "Чешская судьба". Последняя состоит в постоянном нахождении в центре геополитических противоречий и борьбе с внешними силами. Гавел в начале 1969-го подверг эти представления резкой критике, заявив, что никакой предопределённости "чешской судьбы" не существует, да и в "Пражской весне" не было ничего национального – это была просто попытка вернуться к "норме", которой Гавел считал западную демократию.К дискуссии подключился ряд известных публицистов того времени, причем большинство из них поддержало Кундеру. Однако опыт "режима нормализации" заставил большинство местных интеллектуалов пересмотреть оценки и согласиться скорее с точкой зрения Гавела."Режим нормализации" во главе с Густавом Гусаком, удалив активных участников "Пражской весны" из общественной жизни, принял в качестве официальной интерпретации событий 1968-го концепцию "братской помощи в борьбе с контрреволюцией".Издание книг ставшего диссидентом Вацлава Гавела и постановка его пьес были запрещены в Чехословакии. Но они ставились на многих европейских сценах, а в 1969 году Гавел получил австрийскую государственную премию по литературе. Приходившие из-за границы гонорары позволили писателю долгое время не работать, но в 1974 году ему понадобилось подтверждение о трудоустройстве – существовала реальная угроза, что его посадят за "тунеядство".38-летний Вацлав Гавел устроился подсобным рабочим в трутновской пивоварне, где в подвале катал бочки с пивом марки "Краконош". При этом на работу он демонстративно ездил на "Мерседесе". Через восемь месяцев это представление всем надоело, Гавел уволился.В апреле 1975 года Гавел отправил письмо генеральному секретарю ЦК Компартии Чехословакии Гусаку, в котором сравнил ситуацию в ЧССР с "покоем морга или кладбища", заявив, что послушание граждан строится не на вере в коммунистические идеалы, а на экзистенциальном страхе.Гавел изначально задумывал письмо как открытое. Через тайные каналы текст "Открытого письма Густаву Гусаку" передали западным информагентствам (DPA, Reuters, AFP). Оно транслировалось на Чехословакию радиостанциями "Свободная Европа" и "Голос Америки".Письмо стало первым крупным публичным заявлением Гавела после дискуссии с Кундерой в 1969 году. Этот манифест заложил идейную основу для создания в 1976 году главного правозащитного движения Чехословакии – "Хартии-77" (по названию одноимённого программного документа). Эта организация критиковала правительство ЧССР за невыполнение положений о правах человека, главный упор был сделан на Заключительном акте СБСЕ 1975 года.Философ Ян Паточка, одним из первых подписавший "Хартию-77" и считавшийся политическим наставником Вацлава Гавела, был арестован 3 марта 1977 года и через 10 дней умер в тюрьме. Сам Гавел в октябре 1977-го по обвинению в "покушении на интересы республики за рубежом" был приговорён к 14 месяцам тюрьмы условно. Но через несколько месяцев он был обвинён в "нападении на государственного служащего при исполнении последним служебных обязанностей" и арестован. До марта 1978 года находился в тюрьме, затем дело было прекращено.Выйдя на свободу, Гавел стал одним из организаторов Комитета по защите несправедливо преследуемых. 29 мая 1979 года вновь был арестован по обвинению в попытке свержения существующего строя. В октябре 1979 года в ходе судебного процесса над группой диссидентов был осуждён к лишению свободы сроком на 4,5 года. В феврале 1983 года наказание было заменено на домашний арест из-за проблем со здоровьем. Последний раз по политическим мотивам Вацлава Гавела арестовали в январе 1989 года, и продержали в тюрьме до мая, когда было вынесено решение об условно-досрочном освобождении.17 ноября 1989 года в Праге прошла демонстрация, которая послужила поводом для государственного переворота, вошедшего в историю как "Бархатная революция". За его организацией стояли спецслужбы ЧССР, офицер которых Людвик Зифчак сыграл роль "мёртвого студента", якобы убитого при разгоне демонстрации. Это привело к тому, что протесты превратились в массовые. Лидеры антикоммунистических группировок 19 ноября 1989 года образовали в Чехии политическое движение "Гражданский форум", которое возглавил Гавел.Тогдашний начальник пражской милиции Мирослав Штепан позже рассказывал, что после 17 ноября 1989 года была достигнута предварительная договоренность милиции и армии, что "во время демонстраций необходимо обеспечить порядок и спокойствие, но нигде не проводить вмешательств". Незадолго до событий 17 ноября прошла встреча Гавела с главой разведки ЧССР Алоизом Лоренцом, и что именно Гавел должен был стать "решением, которое выбрало советское руководство".29 декабря 1989 года парламент ЧССР, в чрезвычайном порядке дополненный "демократическими депутатами", избрал своим председателем Дубчека, а президентом – Гавела. В марте 1990 года Федеральное собрание отказалось от прежнего названия страны и разгорелась "война из-за дефиса", очень напоминающая дискуссии о том, как правильно писать – "на" или "в" Украине. Компромиссное написание "Чешская и Словацкая Федеративная Республика" (ЧСФР, с вариантом без дефиса для чешского и с дефисом для словацкого языка) было утверждено лишь в апреле 1990-го.Хотя проблема с названием страны была решена, новая политическая элита страны пыталась убедить общественность в необходимости окончательного размежевания. В Праге заявляли, что Чехия обременена Словакией (ВВП на душу населения в Чехии действительно был на 20% больше, чем в Словакии), а в Братиславе – что словаки "находятся в унизительном положении в союзном государстве".17 июля 1992 года словацкий парламент принял декларацию о независимости Словакии. Президент Чехословакии Гавел, который выступал против раздела, ушёл в отставку 20 июля 1992-го. В сентябре 1992 года был проведён опрос населения Чехословакии. Абсолютное большинство населения выступало против её раздела: в Словакии против этого были 63%, за – 37 %, в Чехии против высказались 64%, за – 36%. Несмотря на это, 25 ноября 1992 года Федеральное собрание ЧСФР приняло закон о разделении страны с 1 января 1993-го. Распад государства получил название "бархатный развод" по причине его бескровности.26 января 1993 года Вацлав Гавел был избран первым президентом Чешской Республики, побывав, таким образом, президентом двух различных государств. В январе 1998 года был переизбран на очередной пятилетний срок, который завершился в начале февраля 2003 года.Его второй срок ознаменовался тем, что Чехия, только вступившая в НАТО, приняла участие в агрессии этого блока против Югославии, а сам Гавел вошёл в историю как автор термина "гуманитарные бомбардировки". Весной 1999 года Вацлав Гавел заявил в комментарии французской газете "Ле Монд":"Их характер – исключительно гуманитарный: главную роль играют принципы, права человека, которые имеют приоритет даже над государственным суверенитетом. Это делает вторжение в Югославию законным даже без мандата ООН".Гавел поддерживал политику санкций западных стран в отношении Ирака, был одним из авторов "Письма восьмерых" в поддержку вторжения США в Ирак, опубликованного 30 января 2003 года, за несколько дней до окончания его президентских полномочий.С начала 1990-х Вацлав Гавел тяжело болел, его оперировали в связи с раком лёгких и кишечника. Всего за время пребывания на посту президента Чехии (с 1993 по 2003 годы) Гавел был госпитализирован более 15 раз и провёл в больнице свыше 200 дней. Несмотря на это, в 2010-11 годах у него был роман с известной писательницей Иреной Оберманновой, о чём она написала в своём романе "Тайная книга". В нём Гавел выведен под образом несвободного мужчины, которого писательница называла "Величайшим чехом".Последний политический скандал Гавел спровоцировал за несколько месяцев до своей смерти. В июле 2011 года попечительский совет немецкой премии "Квадрига" решил вручить её Владимиру Путину. Гавел закатил публичный скандал, пригрозив отказаться от этой премии, полученной в 2009 году, вместе с Михаилом Горбачёвым. В итоге премию за 2011-й не вручили никому, а вскоре её и вовсе закрыли.
https://ukraina.ru/20230820/1048762242.html
https://ukraina.ru/20260801/khelsinskaya-lovushka-1082020440.html
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история, чехословакия, чехия, прага, владимир путин, михаил горбачёв, reuters, нато, оон, правозащитники, драматург, театр, переворот, диссиденты, президент, восточная европа
История, История, Чехословакия, Чехия, Прага, Владимир Путин, Михаил Горбачёв, Reuters, НАТО, ООН, правозащитники, драматург, театр, переворот, диссиденты, президент, Восточная Европа

Борец за свободу и "гуманитарные бомбардировки": 90 лет со дня рождения Вацлава Гавела

08:00 08.10.2026
 
© Фото : Открытый источникВацлав Гавел, 2011 год
Вацлав Гавел, 2011 год - РИА Новости, 1920, 08.10.2026
© Фото : Открытый источник
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Олег Хавич
автор издания Украина.ру
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Вацлав Гавел был одной из самых ярких личностей чехословацкой, а позже чешской культурной и политической сцены XX века. Однако ныне его имя ассоциируется с разрушением: сначала Чехословакии, а потом и Югославии
Вацлав Гавел родился 5 октября 1936 года в семье, которая на протяжении нескольких поколений принадлежала к привилегированным пражским слоям общества. Его дядя был владельцем пражской киностудии "Баррандов", которую до Второй мировой войны называли "Европейский Голливуд", а его дед занимался недвижимостью.
Всё изменилось с началом Второй мировой войны, а затем с установлением в стране коммунистического режима. Имущество семьи было конфисковано, а Вацлаву не позволили получить гуманитарное образование и работать по собственному выбору. В 1948 году юноша был исключён из средней школы как сын противника нового режима. В 1950 году он был принят на работу в химическую лабораторию и одновременно начал учиться в вечерней гимназии в Праге. В 1954 году он получил свидетельство о среднем образовании, и через год поступил в Чешский технический университет (ЧТУ) на транспортный факультет, где учился до 1957 года. Вацлав безуспешно пытался перевестись в факультет кино, после чего не был принят назад в ЧТУ и два года проходил срочную службу в чехословацкой армии.
В начале 1960-х Гавел стал драматургом в одном из пражских театров. Его пьесы ставились как в Чехословакии, так и за рубежом. В 1966 году ему также удалось закончить заочное отделение театрального факультета Академии исполнительских искусств в Праге.
Гавел не был активным участником протестов против ввода советских войск, однако 21 августа 1968 года из студии радио в Либерце он призывал к поддержке свергнутого руководства ЧССР во главе с Александром Дубчеком. Именно Гавел стал голосом тех, кто призывал к сопротивлению коммунистическому режиму на идеологическом уровне.
В конце 1969 года другой чешский писатель, Милан Кундера, опубликовал эссе "Чешская судьба". Последняя состоит в постоянном нахождении в центре геополитических противоречий и борьбе с внешними силами. Гавел в начале 1969-го подверг эти представления резкой критике, заявив, что никакой предопределённости "чешской судьбы" не существует, да и в "Пражской весне" не было ничего национального – это была просто попытка вернуться к "норме", которой Гавел считал западную демократию.
К дискуссии подключился ряд известных публицистов того времени, причем большинство из них поддержало Кундеру. Однако опыт "режима нормализации" заставил большинство местных интеллектуалов пересмотреть оценки и согласиться скорее с точкой зрения Гавела.
Советские танки в Праге, 1968 год - РИА Новости, 1920, 20.08.2023
20 августа 2023, 18:00История
Операция "Дунай": брежневская СВО, принудившая Запад к началу разрядкиВ ночь на 21 августа 1968 года полмиллиона военных из стран Варшавского договора – СССР, а также социалистических Болгарии, Венгрии и Польши – вторглись в Чехословакию, чтобы остановить её дрейф на Запад. Брежневская СВО полностью удалась
"Режим нормализации" во главе с Густавом Гусаком, удалив активных участников "Пражской весны" из общественной жизни, принял в качестве официальной интерпретации событий 1968-го концепцию "братской помощи в борьбе с контрреволюцией".
Издание книг ставшего диссидентом Вацлава Гавела и постановка его пьес были запрещены в Чехословакии. Но они ставились на многих европейских сценах, а в 1969 году Гавел получил австрийскую государственную премию по литературе. Приходившие из-за границы гонорары позволили писателю долгое время не работать, но в 1974 году ему понадобилось подтверждение о трудоустройстве – существовала реальная угроза, что его посадят за "тунеядство".
38-летний Вацлав Гавел устроился подсобным рабочим в трутновской пивоварне, где в подвале катал бочки с пивом марки "Краконош". При этом на работу он демонстративно ездил на "Мерседесе". Через восемь месяцев это представление всем надоело, Гавел уволился.
© Фото : Czech radioВацлав Гавел в 1968 году
Вацлав Гавел в 1968 году - РИА Новости, 1920, 05.10.2026
© Фото : Czech radio
Вацлав Гавел в 1968 году
В апреле 1975 года Гавел отправил письмо генеральному секретарю ЦК Компартии Чехословакии Гусаку, в котором сравнил ситуацию в ЧССР с "покоем морга или кладбища", заявив, что послушание граждан строится не на вере в коммунистические идеалы, а на экзистенциальном страхе.
Гавел изначально задумывал письмо как открытое. Через тайные каналы текст "Открытого письма Густаву Гусаку" передали западным информагентствам (DPA, Reuters, AFP). Оно транслировалось на Чехословакию радиостанциями "Свободная Европа" и "Голос Америки".
Письмо стало первым крупным публичным заявлением Гавела после дискуссии с Кундерой в 1969 году. Этот манифест заложил идейную основу для создания в 1976 году главного правозащитного движения Чехословакии – "Хартии-77" (по названию одноимённого программного документа). Эта организация критиковала правительство ЧССР за невыполнение положений о правах человека, главный упор был сделан на Заключительном акте СБСЕ 1975 года.
Л.И. Брежнев подписывает Заключительный Акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Хельсинки, 1 августа 1975 года - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
1 августа, 08:00История
Хельсинская ловушка1 августа 1975 года в Хельсинки был подписан Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. В Москве считали это триумфом советской внешней политики, но попали в ловушку Запада
Философ Ян Паточка, одним из первых подписавший "Хартию-77" и считавшийся политическим наставником Вацлава Гавела, был арестован 3 марта 1977 года и через 10 дней умер в тюрьме. Сам Гавел в октябре 1977-го по обвинению в "покушении на интересы республики за рубежом" был приговорён к 14 месяцам тюрьмы условно. Но через несколько месяцев он был обвинён в "нападении на государственного служащего при исполнении последним служебных обязанностей" и арестован. До марта 1978 года находился в тюрьме, затем дело было прекращено.
Выйдя на свободу, Гавел стал одним из организаторов Комитета по защите несправедливо преследуемых. 29 мая 1979 года вновь был арестован по обвинению в попытке свержения существующего строя. В октябре 1979 года в ходе судебного процесса над группой диссидентов был осуждён к лишению свободы сроком на 4,5 года. В феврале 1983 года наказание было заменено на домашний арест из-за проблем со здоровьем. Последний раз по политическим мотивам Вацлава Гавела арестовали в январе 1989 года, и продержали в тюрьме до мая, когда было вынесено решение об условно-досрочном освобождении.
17 ноября 1989 года в Праге прошла демонстрация, которая послужила поводом для государственного переворота, вошедшего в историю как "Бархатная революция". За его организацией стояли спецслужбы ЧССР, офицер которых Людвик Зифчак сыграл роль "мёртвого студента", якобы убитого при разгоне демонстрации. Это привело к тому, что протесты превратились в массовые. Лидеры антикоммунистических группировок 19 ноября 1989 года образовали в Чехии политическое движение "Гражданский форум", которое возглавил Гавел.
© Фото : Открытый источникВацлав Гавел и Михаил Горбачёв, 26 февраля 1990 года
Вацлав Гавел и Михаил Горбачёв, 26 февраля 1990 года - РИА Новости, 1920, 05.10.2026
© Фото : Открытый источник
Вацлав Гавел и Михаил Горбачёв, 26 февраля 1990 года
Тогдашний начальник пражской милиции Мирослав Штепан позже рассказывал, что после 17 ноября 1989 года была достигнута предварительная договоренность милиции и армии, что "во время демонстраций необходимо обеспечить порядок и спокойствие, но нигде не проводить вмешательств". Незадолго до событий 17 ноября прошла встреча Гавела с главой разведки ЧССР Алоизом Лоренцом, и что именно Гавел должен был стать "решением, которое выбрало советское руководство".
29 декабря 1989 года парламент ЧССР, в чрезвычайном порядке дополненный "демократическими депутатами", избрал своим председателем Дубчека, а президентом – Гавела. В марте 1990 года Федеральное собрание отказалось от прежнего названия страны и разгорелась "война из-за дефиса", очень напоминающая дискуссии о том, как правильно писать – "на" или "в" Украине. Компромиссное написание "Чешская и Словацкая Федеративная Республика" (ЧСФР, с вариантом без дефиса для чешского и с дефисом для словацкого языка) было утверждено лишь в апреле 1990-го.
Хотя проблема с названием страны была решена, новая политическая элита страны пыталась убедить общественность в необходимости окончательного размежевания. В Праге заявляли, что Чехия обременена Словакией (ВВП на душу населения в Чехии действительно был на 20% больше, чем в Словакии), а в Братиславе – что словаки "находятся в унизительном положении в союзном государстве".
Вацлав Гавел и Бархатная революция. Прага, 1989 год
17 ноября 2024, 08:00История
Как спецслужбы ЧССР организовали "бархатную революцию"17 ноября 1989 года в Праге прошла массовая демонстрация, которая послужила поводом для переворота, вошедшего в историю как "Бархатная революция". За его организацией стояли спецслужбы социалистической ещё Чехословакии
17 июля 1992 года словацкий парламент принял декларацию о независимости Словакии. Президент Чехословакии Гавел, который выступал против раздела, ушёл в отставку 20 июля 1992-го. В сентябре 1992 года был проведён опрос населения Чехословакии. Абсолютное большинство населения выступало против её раздела: в Словакии против этого были 63%, за – 37 %, в Чехии против высказались 64%, за – 36%. Несмотря на это, 25 ноября 1992 года Федеральное собрание ЧСФР приняло закон о разделении страны с 1 января 1993-го. Распад государства получил название "бархатный развод" по причине его бескровности.
26 января 1993 года Вацлав Гавел был избран первым президентом Чешской Республики, побывав, таким образом, президентом двух различных государств. В январе 1998 года был переизбран на очередной пятилетний срок, который завершился в начале февраля 2003 года.
Его второй срок ознаменовался тем, что Чехия, только вступившая в НАТО, приняла участие в агрессии этого блока против Югославии, а сам Гавел вошёл в историю как автор термина "гуманитарные бомбардировки". Весной 1999 года Вацлав Гавел заявил в комментарии французской газете "Ле Монд":
© commons.wikimedia.org / Перейти в фотобанк Вацлав Гавел, Клаус Шваб и принц Уэльский Чарльз на Всемирном экономическом форуме, 1992 год
 Вацлав Гавел, Клаус Шваб и принц Уэльский Чарльз на Всемирном экономическом форуме, 1992 год - РИА Новости, 1920, 05.10.2026
© commons.wikimedia.org
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Вацлав Гавел, Клаус Шваб и принц Уэльский Чарльз на Всемирном экономическом форуме, 1992 год
"Их характер – исключительно гуманитарный: главную роль играют принципы, права человека, которые имеют приоритет даже над государственным суверенитетом. Это делает вторжение в Югославию законным даже без мандата ООН".
Гавел поддерживал политику санкций западных стран в отношении Ирака, был одним из авторов "Письма восьмерых" в поддержку вторжения США в Ирак, опубликованного 30 января 2003 года, за несколько дней до окончания его президентских полномочий.
С начала 1990-х Вацлав Гавел тяжело болел, его оперировали в связи с раком лёгких и кишечника. Всего за время пребывания на посту президента Чехии (с 1993 по 2003 годы) Гавел был госпитализирован более 15 раз и провёл в больнице свыше 200 дней. Несмотря на это, в 2010-11 годах у него был роман с известной писательницей Иреной Оберманновой, о чём она написала в своём романе "Тайная книга". В нём Гавел выведен под образом несвободного мужчины, которого писательница называла "Величайшим чехом".
- РИА Новости, 1920, 26.11.2024
26 ноября 2024, 07:59История
"Бархатный развод" Чехословакии, как урок для УкраиныОбсуждаемые сейчас в США и ЕС варианты "мирного урегулирования" украинского конфликта собственно мирного урегулирования не предполагают – во всех их изводах Украина должна стремиться к реваншу, а Запад будет её для этого реванша вооружать. Сама Европа, однако, демонстрирует образцы мирного решения территориального вопроса – без реваншизма
Последний политический скандал Гавел спровоцировал за несколько месяцев до своей смерти. В июле 2011 года попечительский совет немецкой премии "Квадрига" решил вручить её Владимиру Путину. Гавел закатил публичный скандал, пригрозив отказаться от этой премии, полученной в 2009 году, вместе с Михаилом Горбачёвым. В итоге премию за 2011-й не вручили никому, а вскоре её и вовсе закрыли.
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07:00Андрей Коц: России нужно успеть разрушить тыл ВСУ, пока они не стали еще опаснее в вопросе дронов и ракет
06:54"Будущие 10 лет определят историю следующего века": Рубио выступил в Греции с программным заявлением
06:40Удары по мостам в Киеве: эксперт раскрыл, как Россия обрушит логистику ВСУ через Днепр
06:30Дмитрий Евстафьев: Украина и Запад играют в войну с Россией, не понимая, что им за это придется отвечать
06:06Украина умрет, будет прямое внешнее управление: европейский выбор Киева закончится крахом
05:30Без шансов: Анпилогов раскрыл, как секретная "Заря" покончит с "Хорнетами" ВСУ
05:11Из-за угрозы БПЛА для полётов закрыли девять аэропортов. Сводка к этому часу
04:43Нацбанк опубликовал данные о падении украинского экспорта продовольствия. Киев выправит ситуацию?
04:30"Ребята вытащили из-под огня": оператор БПЛА "Ива" о том, как выжила после ранения
03:25Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
01:41Трамп заявил, что телефонный разговор с Путиным уже подготовлен
01:19В ДНР рассказали о погибших и раненных от атак беспилотников
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