Покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира выглядит неестественным, считает политолог и общественный деятель Александр Лазарев

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Утром, 22 сентября, в Лесниках Киевской области был обстрелян автомобиль, в котором находился Шефир. В результате нападения был ранен водитель советника президента. По данным полиции, в машину попало десять пуль. Объявлен план-перехват.

- Александр, какая, по вашему мнению, причина нападения?

— Честно говоря, истинную причину должно установить следствие, но я могу прокомментировать с точки зрения политтехнологии — уж больно это покушение выглядит неестественным.

Александр Лазарев: кто он © скриншот с видео NEWSONE

Второй момент — очень странным выглядит ситуация, когда остановили скорую помощь на улице, развернули и попросили забрать водителя. Скорая помощь была не особо типичной для нашего региона, не является обычной скорой помощью, а полностью оснащенная, что тоже вызывает массу вопросов и недопонимания ситуации.

Следующий момент — мы понимаем, что происходит сейчас в Украине, власть пытается педалировать более жесткие решения по поводу бизнеса, по поводу конкурентов своих. Таким образом, подобные вещи могут стать неким мандатом на совершение более жесткой политики в сторону своих конкурентов. Тут мы уже будем смотреть по ситуации, кого сделают виноватым. Зеленский и еще две версии: кто стоит за покушением на Шефира

Честно говоря, реакция самого президента вызывает массу вопросов и недоумений, потому что он почему-то решил сразу, что это ему решили передать какой-то привет, какой-то намек. Уж больно это все похоже на какую-то не особо достоверную акцию.

- То есть Шефир знал, что на него совершат нападение?

— Я ничего утверждать не могу, разумеется. Но это не похоже на классическое покушение, на такие покушения, которые происходят в Украине, когда убивают бизнесменов, стреляют по журналистам, взрывают автомобили. Там целью действительно является уничтожить и ликвидировать человека.

В данном случае очень много вопросов по отношению к исполнению действия, и была ли реальная цель ликвидировать помощника президента, либо же запугать, либо это просто похоже на какую-то непонятную акцию спланированную.

- Советник главы ОП Михаил Подоляк уверен, что нападение связано с деолигархизацией. Можно ли такую версию считать состоятельной или у олигархов нет поводов так запугивать власть?

— Разумеется, нет. Есть повод для некоторых представителей команды власти сделать подобное заявление, чтобы начать усиленную борьбу с отдельными финансово-промышленными группами. То есть использовать эту ситуацию для борьбы.

Но, тем не менее, необходимо дождаться результатов следствия, и тогда мы уже сможем это как-то комментировать.